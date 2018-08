Los Sánchez

Entre Sánchez anda el juego. Al menos la pasada semana fue así. La noticia me interesó y por eso la rescato. El coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Sánchez de apellido, manda un correo interno a los mandos de su unidad diciendo que no hay un euro en caja y que todas las operaciones quedan por ello en el congelador. Ese mismo día, el presidente del Gobierno, Sánchez de apellido, se funde más de veinte mil euros en mover un Falcon de la Fuerza Aérea para ir a un concierto superhortera. Le perdono más el uso del avión que la clase de concierto playero en el que se encajó. El resultado de todo lo antedicho fue que el ministro del Interior, Grande de apellido y pequeño de estatura política, destituyó al coronel Sánchez por pérdida de confianza, según reza el texto del cese. Nadie puede creerse que ese correo de difusión interna, que alguien filtra, sea el motivo del cese de un militar superlaureado, archireconocido, megaexperto de la lucha antiterrorista y querido por sus subordinados hasta el extremo. Es de esos jefes que dan la cara siempre por los suyos, sea la situación la que sea, y eso es harina de un costal que hoy ya no se vende en esta España de trileros, navajeros y traidores que infectan la nación. El honor es la principal divisa de este cuerpo mil veces benemérito y de eso sabe un montón el coronel Sánchez Corbí.

Lo mismo que la carta interna del militar Sánchez, ya aludida, coincide con el viaje festivo y cutre del civil Sánchez, el cese del primero coincidió con un suceso muy personal. Ese día me impactó muy directamente un penoso suceso que terminó en lágrimas y abrazos a los guardias civiles que acudieron a socorrer al débil. ¡Cómo olvidar! ¡Cómo no estar siempre con la Guardia Civil aunque te metan un multazo de quinientos euros en la carretera! Estoy con el coronel Sánchez que se va y con el también coronel Sánchez que llega. Al segundo suerte y al toro. Al primero agradecerle, como ciudadano español, sus servicios a la Patria que ocupan ya más espacio que la enciclopedia Espasa. Cuando eres el mejor, los mediocres no lo pueden soportar. Lo estaban esperando. Aguardaban la más mínima señal para quitarlo de en medio. No se le fuera a ocurrir investigar la estercolera de algunos poderosos, tal como Radio Macuto anunció en sus informativos en esos días. ¡Qué le vamos a hacer! Políticos de tres al cuarto que tienen que demostrar su poder con estas baladronadas, cuando lo único que demuestran es su indigencia intelectual y su desnudez estructural. La nada con sifón aparentando ser hierro incandescente. Así vamos.