Sencillamente complejo

Conozco a Pepe García Oliva desde su época en el CEP de Jerez y de sus extraordinarias indicaciones sobre ilustraciones de Literatura Infantil y Juvenil. En una ocasión, al contarle una de las actividades que yo realizaba con mi alumnado en el instituto Coloma para sus páginas en el Suplemento de Educación de ‘Diario de Jerez’, me dijo con alegría: “¡es que tú eres muy maestro!”. Y ahí es cuando realmente entendí lo importante que era para él su compromiso con la docencia. Enseñar es su ‘leitmotiv’, su plan de vida, su disfrute. Quiero recordar en este sentido el programa de radio ‘Educando que es gerundio’. Cuando un verano me llamó para proponerme que fuese yo quien continuase con la labor que había venido realizando en el periódico me sentí enormemente honrado por la consideración e internamente azorado por el enorme listón que me dejaba, por lo que únicamente acepté cuando me prometió que se seguiría encargando de la página de Literatura Infantil y Juvenil. Cuando en 2006 recibimos el premio al Mérito en la Educación de la Junta de Andalucía tuve la seguridad de que caminábamos en sintonía con la senda que él había marcado. Pepe es un tipo humilde, sencillo, contundente, aristocráticamente anárquico, elegantemente incómodo, sinceramente crítico, inquietantemente erudito, con una eterna sonrisa compartida. Te hace sentir bien hasta cuando “te enmienda la plana”. Cumplidor sin aspavientos, silencioso en lo fundamental, lector sin cansancio. Su refugio son los libros y sus ilustraciones, los textos y sus protagonistas, los artistas en toda su magnitud. Adora los libros, las bibliotecas y a la chavalería que disfruta leyendo. Según dicen, fue Unamuno quien afirmó que “leer mucho es uno de los caminos de la originalidad”. Pepe es, sin duda, una de las personas más originales que conocemos. Su jubilación docente debe ser tenida en cuenta como motivo de alegría pero estamos seguros de que continuará dinamizando los espíritus y seguirá dinamitando las conciencias. Pepe, ahora, como siempre, seguiremos atentos a tus recomendaciones, entrañable maestro.