Un año más la injusticia del Balón de Oro

Recurrentemente y cuando asoma la Navidad tiramos de recurso y apelamos al Balón de Oro para cumplir con la cita diaria. Archisabida es mi teoría de que los premios individuales no son lo más aconsejable en un deporte tan coral como es el fútbol y que son galardones con los que resulta complicada la unanimidad. No podía ser, por tanto, de otra manera y en este curso hay que hacer hincapié en eso de que no llueve a gusto de muchos.

Yo no tengo el menor problema en mantener que el Balón de Oro se le debe dar a Messi mientras el argentino esté en activo. Hogaño sigue en activo, pero en este curso lo han postergado a la quinta plaza de optantes a tan áureo galardón. Quinta plaza mediante democrática votación para el mejor futbolista que parió madre y, junto a esto, premio para el madridista Modric, un grandísimo pelotero que, sin embargo, se mueve por otra galaxia a la del binomio Cristiano&Messi.

Modric ha sido subcampeón del mundo y campeón de Champions, pero a ese argumento bien puede enfrentarse el de Griezmann, que ha sido campeón del orbe y campeón continental en sus vertientes de Liga Europa y Supercopa. Más méritos los del colchonero francés que los del merengue croata, pero me da igual a quién se lo den si no se lo dan a Lionel Messi. Y abundando en que los premios individuales no son convenientes, he ahí la ausencia de las estrellas que saben que no son las elegidas.

El numerito del dúo galáctico no yendo a la gala al saber que no ganarían es de aurora boreal, lo que deja en evidencia el mal rollo que levanta este premio entre los no premiados. Ha ganado Modric y enhorabuena al fantástico jugador croata, pero cuando el año próximo vuelva a librarse la batalla por ese Balón de Oro que nació de la imaginación de France Football, un servidor de Dios y de usted seguirá manteniendo que hay que dárselo de oficio a Messi, el mejor que ha existido.