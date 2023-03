TODAS LAS ÍTACAS

Fundación RAFAEL BOTÍ.

CÓRDOBA

Conozco a Paco Pérez Valencia hace muchos años. Hemos vivido muchas experiencias; hemos vencido a negros horizontes y hemos despertado a clarificadoras perspectivas. Yo, también, como él y con él, he ido y venido de muchas Ítacas; allí donde se descubren paraísos presentidos o se formulan los primeros pasos de una aventura apasionante; también de estancias recónditas donde los ejercicios prácticos o de una plástica superior encontraban sustancias dignas de ser ejercidas. Paco las promueve, las incita a hacerse realidad o las manipula, tan sutilmente desde su ejercicio casi mágico de museógrafo grande, que parecen idealizaciones de argumentos dignos. Sé que Paco, además de incitar, motiva, patrocina y promueve. Es capaz de sacar agua del pedernal más intenso, de la fuente con años de sequía. Paco es motivador de esencias, hacedor de inquietudes, de rigurosas posiciones formales que atrapan la mirada o dejan entrever los episodios de un universo a contracorriente. Esta exposición es correctamente pulcra de principio a fin. No podía ser de otra forma siendo comisariada por él y llevada a cabo con la fortaleza compositiva de Abraham Parrón. En ella se presiente la solvencia de una museografía seria, donde todo está en su sitió para que argumente lo exacto y bueno que tenga que argumentar; que no deje nada a un lado y que los artistas y sus obras manifiesten los verdaderos compromisos de un arte que es valedor de lo nuevo, de aquello que establece la verdad de un arte seguro, adecuado a los tiempos y lleno de energía vital; esa que descubre una realidad nueva donde todo es susceptible de marcar los tiempos de un arte en abierta expansión.La exposición mantiene intactos todos los postulados afines a la conciencia artística de un arte inmediato y muy nuevo; alejado de pacatas formulaciones, de posturas sacadas de ultratumba. En la muestra nos encontramos posiciones adscritas a las variadas interpretaciones del concepto; postulados nuevos que requieren amplitud de miras y compromisos totales con un arte sin complejos.

Paco Pérez Valencia ha ideado una trama expositiva tremendamente particular; esa que se encuentra imbuida del mayor rigor y de trascendencia museográfica. No ha escatimado esfuerzos para, en primer lugar, buscar y encontrar a los artistas que formaron parte de esa realidad que constituyen los veinticinco años de la Fundación Rafael Botí de Córdoba; artistas que han sido muy importantes en el engranaje de una institución que no se quedaba anclada en los parámetros seguros de un arte - bueno pero soso, sin más -. Todo lo contrario, se ha rodeado de aquellos artistas que son punta de lanza, que forman la avanzadilla de una plástica sin fisuras, con registros válidos para un arte que no se queda en meras posiciones ilustrativas. Artistas que fueron muy jóvenes en todos los sentidos; que accedieron de puntillas a esta escena de complejidades con mucha ilusión y con el desparpajo suficiente para que sus obras no pasaran desapercibidas. Autores que han ido creyéndoselo y posicionándose en territorios de suma importancia. Creadores que empezaron un viaje sin retorno, que se enfrentaron con mares poco propicios donde abundaban los cantos de sirena que desvirtuaban las claridades de un horizonte de eternidades. Autores de presencias a los que seguían aquellos que tenían algo que decir en una dialéctica artística donde mucho advenedizo ha llegado falto de todo. Paco Pérez Valencia -santo y seña de máximas claridades- ha elegido a los artistas que viajaron en un tiempo apasionante buscando las Ítacas apropiadas donde fondear sus apasionantes manifiestos; aquellos jóvenes que navegaron por aguas llenas de marejadas, más para zozobrar que para atisbar puertos seguros. Artistas nuevos que completaron singladuras y que, ahora, gozan de lúcidos argumentos donde se asienta la bonanza de un arte lleno de entusiasmo, claridad y seriedad. Son los artistas que buscaron los horizontes propicios para posicionar su poderosa fuerza creativa. Artistas que empezaban con fuerza y que ahora siguen manifestando su inicial entusiasmo; jóvenes que buscaron Ítacas de esperanza y que han conseguido, al menos, seguir siendo apasionados por todo. Además, para que no haya duda de que las argumentaciones están bien establecidas, a cada artista se le ha asignado un teórico que constate la suma realidad que los avala.

Aquí están; héroes de una realidad a la que ellos han ofrecido la suma magnitud de su arte y los teóricos han considerado y ponderado su máxima significación creativa: Concha Adán Zurera [Pablo García Casado], Víctor Barrios Eguilar [Juan Antonio Bernier], Manuel Castro Cobos [Jesús Alcaide], Javier Flores Castillero [Manuel Molina], Verónica Ruth Frías de la Cuesta [Semiramis González], Nieves Galiot Martín [Juan Bolaños], Andrés González Leiva [Antonio de Egipto], Felipe Gutiérrez Díaz [Ernesto Artillo], José Jurado Gómez [Juan Ramón Barbancho], Juan López López [Pablo García Casado], Juan Clemente López Ruiz [Carlos Pardo], Juan Carlos Martínez Jiménez - en su memoria, por siempre y para siempre, honor y gloria - [María Zaragoza], Fernando Martínez Romero [Vicente Luis Mora], Guillermo Mora Pérez [Tiago de Abreu Pinto], Manuel Moreno Bautista [Ángel Luis Pérez Villén], Miguel Ángel Moreno Carretero [Ángel Luis Pérez Villén], María Ortega Estepa [Ana Castro], María Parejo Barroso [Nacho Collado], Jesús Pedraza Villalba [Galder Reguera], Beatriz Sánchez [Antonio Ruiz Montesinos], Fernando Sendra Reyes [Felipe Ortega Regalado], Ana María Trillo García [Emilio García Rodríguez], Rosario Villajos [María Bastarós] y Marián Redondo López [Alma Andreu].

La Fundación Rafael Botí de Córdoba puso las bases para que estos artistas navegaran sin complejos. Ahora los rescata de una singladura enamorada y pone en valor la poderosa situación artística de cada uno de ellos. Algo tremendamente beneficioso para un arte que, ellos, manifiestan en un arte sin tiempo ni edad.