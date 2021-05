Se consumó otra pérdida para el turismo en Jerez

Como dicen algunos defensores del gobierno municipal, el Museo Taurino de Jerez no era el Museo Thyssen. Pero esta ciudad no está en condiciones de perder nada y menos cuando el precio a pagar por la marcha de esta colección a Burriana (Castellón) no reporta nada a cambio. La imagen de su traslado, que el Ayuntamiento ni ha sabido ni ha querido impedir (porque opciones de haber querido mantenerlo había) es todo un mensaje. Perder un museo: toda una declaración de intenciones de una ciudad que se dice turística.