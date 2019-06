Como para no creer en determinadas cosas. El miércoles va el Simpecado de la Virgen del Rocío a visitar a los enfermos del Sanatorio, y el jueves tiene la Virgen a tío Fernando de la Morena cantándole entre Marismilla y el cerro de los Ansares. Diríase que fue a recogerlo para tenerlo bien cobijado bajo su manto. Ahora será el otro Jerez, el que existe más allá de lo terrenal, y donde están Moraíto, Terremoto, Antonio Chacón, y tantos otros, quienes disfruten de su jondo cantar o de sus blues cuando se lo pida el cuerpo. Dudo que descanse en paz. Al contrario, creo que ahora vivirá con alegría, con toda la alegría, cuidando de los suyos desde allá donde esté. Esperemos que no se canse y siga en activo cuando lleguemos a donde está. ¡Prisa no tenemos, que conste! Pero junto a la pena de no tener con nosotros a un grande, el día 21 tendremos la alegría de celebrar en Santa Ana los primeros 60 años de haber sido ordenado sacerdote otro jerezano grande. Comenzó haciendo méritos en Carmona para poder llegar a Santa Ana de Jerez y luego a la Colegial. ¡Cuánto le debe ese templo a Repetto y cuántas críticas ha tenido que soportar!. Pero él tiene genio para aguantar eso, y mucho más. En la Colegial lo conocí con apenas 15 años, y pocas broncas que tuvimos. Pero el paso del tiempo me hizo tener algo más que un amigo, un padre putativo. Yo sigo casi igual de joven que cuando aquel cura de La Plata, tras varios días de oposiciones, consiguió la plaza de abad. A él ya se le notan los años, y mucho más que a mí aunque eso le fastidie. Lógico, lleva relativamente poco tiempo siendo y bebiendo Jerez y eso se nota. Menos mal que Jerez le hizo justicia en vida y lo nombró hijo adoptivo. El sigue presumiendo cuanto puede de ser sanluqueño, que tampoco es mala cosa. Pero desde luego durante muchos, muchísimos años, Jerez y su historia tuvo en él un referente que hoy continua vivo. José Luis Repetto no solo es hijo de Jerez, sino que además ejerce... ¡Ya lo creo!