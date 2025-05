La Macarena instala placas solares

La Hermandad de la Macarena de Sevilla aprovechará algunas de sus cubiertas para instalar paneles solares con lo que generar energía para ayudar a familias necesitadas por medio de un bono social. Pero no sólo le mueve el interés caritativo, sino un compromiso medioambiental de su junta que se denomina Macarena, cero emisiones y que nace de la inspiración de la encíclica Laudato si del papa Francisco, centrada en los desafíos ecológicos del planeta, incluido la crisis climática, de tal modo que en este mundo polarizado tendríamos a una de las cofradías religiosas más populares de Andalucía del lado del wokismo. Ay, madre. Como esto no es así, como no hay una inclinación política en tal hermandad, concluiremos con que el etiquetado apriorístico es un gran error y la polarización cultural, un atentado al conocimiento y al entendimiento humano.

Hay quien saliva desde el lunes con la posibilidad de que el gran apagón sirva como una enmienda a la totalidad a las energías renovables, porque ese asunto del cambio climático es uno de los grandes parteaguas que divide a los dos polos culturales. Hay quien hiperventila de emoción porque consideran que lo ocurrido el lunes fue nuestro Fukushima solar y que con esto se revela la maldad intrínseca de los planes energéticos del Gobierno y de su gran maestro, Pedro Sánchez. Debemos regresar a la hegemonía de las nucleares –aunque nunca fuimos una gran potencia– y al gas natural, cuyos precios son tan inestables como la geopolítica mundial.

En el otro polo que nos electriza encontramos a quienes creen, como este Gobierno, que la extinción de las nucleares es una victoria medioambiental, soslayando así el hecho de que la energía atómica no genera gases de efecto invernadero y que siempre será bueno contar con centrales de gran capacidad estabilizadora para asegurarse que el sistema mantenga su robustez. Renunciar a lo nuclear también es renunciar a una tecnología que está abriendo campos muy interesantes en países tan verdes como Finlandia.

De tal modo que es compatible la defensa de la proliferación de las energías renovables, porque son limpias, baratas y abundantes en España, con el acompañamiento de la nuclear y la hidráulica, pero la corriente polarizadora amenaza con llevarnos a uno de los dos extremos, a riesgo de convertirnos en más estúpidos.

La maldición de los dos hermanos Machado –“republicanos pero separados por la Guerra”, ha dicho de ellos Antonio Muñoz Machado en la Real Academia esta semana– se extiende no sólo a la política, sino a todos y cada uno de los asuntos de la vida.