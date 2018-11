Si se mira el paisaje no hubo fracaso alguno

Queda claro que resultó dolorosa la recta final de la competición tras un inicio que nos hizo creer que reeditar el tiempo de vino y rosas era posible. Y la verdad es que sólo estuvimos fuera de cobertura en los cinco últimos minutos del torneo. Hasta el malhadado gol de Kane estuvimos dentro y con la esperanza incólume, por lo que considero desorbitados esos calificativos de fracaso; más que nada viendo el papelón de otras selecciones.

Viendo el de Alemania están de más todas esas descalificaciones. Y no sólo el del pluricampeón del mundo, por lo que mejor será ver la cara buena de la Luna y mirar hacia un futuro que a un servidor le hace concebir esperanzas. Considero muy capaz a Luis Enrique de ir al reencuentro del camino que nos lleve a rememorar las gestas que vivimos de la mano de Luis Aragonés y de Vicente del Bosque, siempre y cuando los árboles permitan ver el bosque con nitidez.

Partiendo de la base de que esta Liga de Naciones es un gran invento que desaprovechamos de manera estúpida, lo que nos viene ahora es una tarea de indispensable cumplimiento. Se trata de estar en Bilbao y Dublín en esa Eurocopa plurinacional que llega como la última herencia que nos legó Michel Platini. Y ocurre que tenemos que pensar que las manos de Luis Enrique son las adecuadas y que el tiempo de renovación será aprovechado positiva y convenientemente.

Tuvo el detalle el seleccionador de no dejar a nadie sin minutos la noche canaria con Bosnia y aunque no fue la más brillante del equipo sí que demostró que hay mimbres con los que tejer el cesto adecuado. Quiere decirse con esto que hay que ordenar un alto el fuego para dejar de disparar críticas que no arreglan precisamente. Los grandes más grandes ya no están y lo que viene da pie a la esperanza, siempre que sean conducidos con tino. Por eso, hablar hoy de fracaso está de más.