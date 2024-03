Llevo años escribiéndote esta carta, pregonero. Todo comenzó el 2016, cuando en el mismo escenario del Teatro, me acordé de ti, de los que me precedieron, de los que estarían por llegar. Nació del orgullo que sentía por estar ahí, en esas tablas, cantándole a mi tierra y a su Semana Santa, simplemente, cuánto la quería.

Van pasando los años, y como dijo la canción, ahora otro ocupa mi lugar. En este caso, otra. Lala Prieto llega al pregón tras un merecido descanso de casi veinte años. Dos décadas sin conocer de ella en los atriles, por motivos y razones que sólo ella sabe. Y que quizá, a nadie le importan.

Volvió con un huracán, y consiguió, con su eterna felicidad, convencernos de que la Semana Santa, las cofradías, son una cosa seria, pero revestida de una enorme sonrisa. La suya. Y con esa cara de alegría lleva meses convenciéndonos de algo que ella tiene meridianamente claro. Que sabe, que puede, y que lo va a hacer.

Vas a poner boca abajo el teatro, y vas a romper las cerraduras de ese portón que es el Domingo de Pasión, porque has demostrado desde que te nombraron una seguridad en ti misma, un dominio de la situación y un sosiego impropios de quien no es profesional de la comunicación.

“Lo único que no me perdonaría es no ser yo misma”, me dijo hace unas semanas, rodeada de cuantos antes la han precedido, mientras recibía el crucifijo que los pregoneros regalamos al nuevo inquilino del Villamarta.

Lala, sé tú misma. Cumple con tus sueños mientras nos haces soñar a nosotros. Pon la maternidad de la que tanto presumes en la cabecera de tu texto, y cierra el pregón pensando en abrazar a los tuyos. El éxito, querida pregonera, lo tienes garantizado porque ser fiel a tus principios, justamente eso, es lo que te ha llevado de cabeza a ser pregonera de la Semana Santa de tu tierra.

Por el camino, estoy convencido, nos regalarás una prosa conmovedora, una dicción perfecta, curtida en muchas horas de docencia, una poesía sensible y a la par cercana, y una sinceridad desde que suba el telón, hasta que baje de manera definitiva. Nos vas a hacer el mayor regalo que podrías hacernos a todos, dejar que te conozcamos. Es el riesgo de confesar que será un pregón tan personal, que no te perdonaremos que no abras en canal tu corazón, y nos cuentes tus vivencias, tus sentimientos, tus emociones, tu vida…

Y como te dije una vez, y espero que recuerdes, ten en cuenta algo. Es la ciudad quien te elige para que estés ahí. Sé la responsabilidad que ello conlleva. Pero cuando sientas miedo, inseguridad o dudas… mira fijamente a tu izquierda, en el patio de butacas. Ahí estaremos los que una vez estuvimos en tu lugar, devolviéndote el mejor regalo que nos has hecho desde que fuiste nombrada pregonera. Tu sonrisa.