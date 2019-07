Granada con AVE a la andaluza

Sevilla y Córdoba disfrutaron del AVE desde la Expo de 1992. Málaga, veinticinco años después, desde diciembre de 2007. Granada lo ha conseguido en junio de 2019. Huelva, Cádiz, Almería y Jaén están en lista de espera o de desesperación. Sin duda, la gran meta de unir toda Andalucía con ferrocarril de alta velocidad era y es un espectacular objetivo, que los gobiernos socialistas de la Junta se marcaron desde que se proyectaron las Bases de la Ordenación del Territorio de Andalucía y posteriormente la estrategia del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía. El compromiso de la Junta de Andalucía era tan potente en la ejecución del eje transversal, como lo había sido con la autovía del 92, que en 2004 se firmaron acuerdos entre la Administración del Estado, a través de Adif y el Ministerio de Fomento, con la Junta de Andalucía, para que el tramo Sevilla-Antequera de 129 km fuera ejecutado por la Junta y el Antequera-Granada, de 126 Km por el Ministerio de Fomento. Pasaron los años y los proyectos retrasados cayeron en el bucle que imponía la gran crisis económica que se inició en 2009. La Junta de Andalucía en 2011 tiene que dejar de lado la construcción de la plataforma entre Marchena y Sevilla y en 2014 para toda la obra del trazado dejando finalizado sólo el tramo Antequera-Marchena con una inversión de 280 millones de euros. Esta debacle produjo la hibernación de la totalidad del tramo Sevilla-Antequera, que esperpénticamente, ninguna administración se aviene a terminar, a pesar de que es el trazado natural del Eje Transversal y del Corredor Ferroviario Mediterráneo aprobado por la UE en el Mecanismo Conectar Europa en 2013. Los creativos técnicos de Adif para evitar hablar de este tramo y su solución, ponen sobre la mesa que los trenes provenientes de Málaga y Granada, cuando lleguen a Antequera, se vayan para Córdoba y antes de llegar, mediante un baipás por Almodóvar del Río, bajen hasta Sevilla y viceversa. Aplauso generalizado: el camino más corto entre Granada y Sevilla es por Córdoba y no hay más que hablar. Un ejemplo paradigmático de AVE a la andaluza.

El tramo que correspondía al Ministerio de Fomento, Antequera-Granada, ha corrido mejor suerte, porque tras quince años y cientos de vicisitudes se ha podido inaugurar. Pelillos a la mar y alegría general. Pero que quede dicho que ha sido un dislate monumental no ejecutar la Variante de Loja, decisión que adoptó el Ministerio de Fomento con Ana Pastor, que supuso además de tener más de cuatro años sin circulación de trenes todo el trazado, la reutilización de una plataforma, con viaductos y túneles del siglo XIX, de todo punto inadecuados para la alta velocidad moderna y competitiva, provocando un cuello de botella inasumible para un gran corredor ferroviario, como el Mediterránero financiado por la UE. Por si los agravios no eran suficientes se liquidó la propuesta de que Rafael Moneo construyera la nueva estación del AVE de Granada y se dejó la vieja, además de que los trenes seguirían entrando en superficie por el barrio de la Chana. Tenemos AVE en Granada, sí, pero de aquella manera, un semi-AVE, un AVE de segunda, con la indiferencia de la mayoría, un escaso seguimiento a los que no queríamos un AVE así y el atronador aplauso entonces del PP y sus seguidores. Éstos, ahora, con el mohín puesto y contando los minutos de retraso del AVE, porque lo ha inaugurado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que además ha licitado ya el primer tramo de la variante de Loja.

Finalmente, es obligatorio constatar la falta de debate y presión de las llamadas fuerzas vivas andaluzas, por la finalización cuanto antes del Corredor Ferroviario del Mediterráneo, financiado con fondos europeos, que da nuevo nombre al Eje Ferroviario Transversal de Andalucía Este es un debate que no interesa ni a los acomodados ni a los pobres, porque ya se sabe que unos piensan en Madrid y otros en Barcelona, mientras que, como decía el sociólogo Murillo Ferrol, ¿quién piensa en Andalucía? Resulta irritante darnos cuenta que el debate ferroviario de alta velocidad se mueve exclusivamente con inercias provinciales, que apenas nadie levanta la vista para defender una visión de conjunto para toda Andalucía. Es irritante la indiferencia de llamados líderes cuando decimos que es urgente la conexión con el mayor puerto del mediterráneo, el de la Bahía de Algeciras, porque el ferrocarril no es sólo un tema que afecte a viajeros sino también a mercancías; que no se puede retrasar indefinidamente el tramo Granada-Guadix-Almería, y de esta ciudad con Murcia, Valencia y todo el litoral Mediterráneo; que tenemos que incluir a Cádiz y Huelva y Jaén en las conexiones porque nos hace a los andaluces más fuertes, más competitivos, con mejores posibilidades logísticas. Sí Granada tiene ya AVE, pero yo quiero ir con él a las otras siete capitales andaluzas, además, por supuesto, a Madrid, Barcelona, Valencia o León. Y quiero conectarme con el resto de la Unión Europea. No creo que sea pedir demasiado en el siglo XXI.