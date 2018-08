La Junta reconoce el colapso de los centros de menores y busca un sistema alternativo

La Junta de Andalucía reconoció ayer el colapso que atraviesan los centros de menores de la región desde hace meses al anunciar que se están buscando fórmulas alternativas apoyadas en entidades sociales para atender a los jóvenes no acompañados que llegan a las costas en pateras.

El anuncio del Gobierno regional se produce pocas horas después de que este periódico revelara que el centro de menores La Concepción de La Línea se encontraba el martes al límite con 218 personas ingresadas en unas dependencias con dotación para sólo 24. Durante la jornada se realizaron traslados desde La Línea a Algeciras y Jerez, si bien fuentes de la Junta de Andalucía aseguraron que se trata de una cuestión habitual en la gestión de estos recursos asistenciales y no relacionados con la saturación de las dependencias de La Concepción.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, avanzó que la Junta de Andalucía va a abordar a través de alguna entidad la puesta en marcha de "otro sistema de atención de emergencia e inmediata" en las llegadas a las costas de menores no acompañados "para evitar que, en un momento determinado, puedan colapsarse las plazas" de los centros de protección de menores.

La consejera visitó las instalaciones de la Fundación Atenea en Sevilla, donde detalló que la planificación del número de migrantes que llegan, así como de menores, "es imprevisible", asumiendo que ello "es lo que rompe un poco la planificación".

Sánchez Rubio recordó que, aunque se ampliaron las plazas de acogida, ahora se está trabajando en otro sistema de atención de emergencia "para evitar que las plazas planificadas no se desequilibren por esas entradas inmediatas y que no se produzca ese desequilibro en la atención residencial básica". La consejera apuntó, no obstante, que todavía no se ha concretado con qué entidad se habilitará esta alternativa.

"Los menores llegan y se van reubicando por toda Andalucía, que esperamos que esa reubicación se pueda ampliar al resto de España, pero no obstante, nosotros tenemos dispositivos que se han ido ampliando para atenderlos en todas las provincias en toda la comunidad", aseguró la titular de Igualdad.

La Junta también baraja utilizar un antiguo club de alterne de Algeciras para acoger a menores ante el mal estado de conservación del centro de El Cobre, si bien no hay una decisión tomada al respecto.