La subida del SMI afectará a 30.000 trabajadores gaditanos

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales en 14 pagas, que entró en vigor el pasado 1 de enero y supone un aumento del 22,3% respecto a su anterior cuantía (735,9 euros), afectará en la provincia de Cádiz a unos 30.000 trabajadores, según datos de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

Esta medida, que supone el mayor incremento del SMI de su historia, no ha estado exenta de polémica entre los que creen que era necesaria y los que opinan que conllevará efectos más negativos que positivos en el mercado laboral. En este categoría se encuentra el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, quien considera que es una “agresión” al diálogo social. El presidente de la patronal provincial cuestiona “las formas” empleadas por el Gobierno, a la vez que recuerda que el acuerdo nacional de los empresarios y las centrales sindicales llegaba al mismo destino con la subida gradual hasta 2020. “Es una agresión gratuita que no nos gusta nada”, asegura Sánchez Rojas, quien defiende que el acuerdo escalonado hasta 2020 era “más digerible”, no así “un subidón de un día para otro que muchas micropymes no tienen márgenes para afrontarlo”.

En la misma línea se expresa el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. Recordó que la organización a la que representa ya se posicionó a favor de la subida progresiva pactada con los sindicatos desde que el Gobierno anunció la medida.

Según Amor, la subida del Salario Mínimo Interprofesional va a suponer un incremento anual para muchos pequeños empresarios y autónomos de entre 2.800 y 3.000 euros en costes laborales, por lo que no le cabe la menor duda del impacto negativo sobre el empleo y sobre el tipo de jornada.“He hablado con muchos autónomos que me aseguran que reducirán la jornada de sus trabajadores y otros me dicen que reducirán plantilla”, alerta el presidente de ATA”.

El presidente de los autónomos nacionales, que cifra en unos 30.000 los trabajadores gaditanos sobre los que tendrá alcance la medida –en España son más de 1,5 millones–, cree que el impacto de la subida no tardará en apreciarse. “Enero y febrero no son buenos meses para el empleo y este año van a ser aún peores”, indica Amor, quien se teme que el Gobierno suba el año que viene a 1.000 euros en lugar de preservar la buena marcha actual de la economía. “España es el país que más empleo genera de Europa y el que más contratos indefinidos está firmando. Este año se han creado 560.000 empleos y se ha logrado el récord de contratos indefinidos, pero aún así todavía hay gente que no sabe dónde estamos y que piden derogar la reforma laboral”.

Por el lado contrario, los sindicatos. Lola Rodríguez, secretaria general de Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz, sostiene que el incremento del SMI era una medida “prioritaria”, ya que España se encuentra “a la cola de Europa” en los salarios que cobran sus trabajadores. Desde su punto de vista, la subida no tiene relación alguna con la posible pérdida de empleos y cree que el empresariado está en contra porque se le resta capacidad “para devaluar los salarios como estaba haciendo hasta ahora” gracias a la reforma laboral.