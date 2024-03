Planazo en Sanlúcar: qué ver y dónde comer si visitas esta maravillosa localidad de Cádiz, según una ‘tiktoker’

No podía ser de otra manera: Sanlúcar atrae a famosos, influencers y ‘tiktokers’. Resulta imposible no sentirse atraído por las bondades de esta tierra y mucho menos olvidarlas, si alguna vez has estado allí. Eso le ha sucedido a una chica que ha vuelto a Sanlúcar para dar a conocer sus preferencias y algunos de los atractivos de esta tierra por los que ella se decanta.

Natalia Palacios, ‘tiktoker’ sanluqueña, ha compartido un vídeo en su perfil social acompañado en el cual enaltece todo lo bello que se halla en esta maravillosa población de la costa noroeste de la provincia de Cádiz. Lo acompaña con el siguiente texto: “Quién le diría a esa niña que volviera de mayor”.

En el vídeo muestra cómo pasa un día en Sanlúcar de Barrameda. En la introducción se encuentra tras ella el monumento a la Virgen del Rocío. De ahí marcha con unas estampas singulares a la orilla de la playa de Bajo de Guía. La ‘tiktoker’ hace hincapié en la maravilla de tener el Coto de Doñana justo al otro lado del agua, Cádiz en una orilla y Huelva en la otra, dice.

Como no es de extrañar, destaca la gastronomía de Bajo de Guía. En el vídeo ella come en el Restaurante Poma. Atún mechado, pez espada y solomillo a la pimienta conformaron la elección de ella y de su acompañante. Deja claro que “no es el sitio más barato de Cádiz”.

De nuevo en el paseo marítimo de Sanlúcar, recuerda lo mucho que iba allí con su familia. De ahí, marcha a vivir lo que ella califica como el “planazo” si visitas la localidad: no perderte un partido en el campo del Sanluqueño. Y para finalizar la jornada, se traslada por la plataforma de madera a otra playa. En este caso, la de La Jara, para disfrutar de la preciosa puesta de sol.

Después de recorrer otros edificios de su infancia, se marcha a cenar al Restaurante Balbino, en la plaza del Cabildo. Su recomendación es que no te pierdas las papas aliñadas y las tortillitas de camarones y las ortiguillas, “lo más bueno que hay en el mar”.