La herramienta culinaria que hoy se utiliza como instrumento musical en las zambombas de Jerez

En las fiestas navideñas de Jerez, la zambomba, que es lo que le da nombre a esta festividad especial, es el instrumento por excelencia. Una tinaja de barro, un carrizo y un pellejo de conejo. Así se consigue una buena zambomba. Pero además de este especial altavoz de acompañamiento para los cánticos de Navidad, la pandereta, una botella vacía de anís y el almirez también tienen su papel dentro de los ritmos de los villancicos populares.

Una herramienta culinaria del siglo XVIII

El almirez, como su aspecto deja intuir, es un mortero de metal que frecuentemente es de latón o bronce fundido. Como puede sospecharse, su nombre proviene del árabe andalusí "al-mihréç", utensilio para machacar. "Es un mortero de metal, pequeño y portátil, que sirve para machacar y moler en él", como nos indica el Diccionario de la Real Academia.

El almirez ha sido un instrumento culinario muy importante dentro de la cocina tradicional y tiene una historia tan antigua como la de la misma cocina. Cuenta la leyenda que antiguamente solía decirse de un buen cocinero que "tenía buen almirez" si su cocina destacaba y tenía carácter.

En sus comienzos, se utilizaba para moler especias, semillas y otros ingredientes gastronómicos, así como también se ha utilizado en la alquimia y en las antiguas boticas para machacar o macerar plantas y raíces para obtener pócimas curativas.

Pero no todo queda aquí. Sin llegar a ser un instrumento musical como tal, curiosamente se ha utilizado como instrumento de percusión para acompañar cantos tradicionales y reuniones improvisadas. En el caso de Jerez, las zambombas. Esto no es más que un ejemplo de adaptación de útiles caseros o de trabajo a usos musicales. En definitiva, todo lo que consiguiera hacer ruido y se tuviera a mano en aquella época sin tener que gastar dinero -que no había- en instrumentos para acompañar estas coplillas.

El uso de las botellas de anís también es algo parecido. En estas reuniones, que se celebraban durante las semanas previas a la Navidad, en los patios de vecinos de Jerez se reunían para festejar esta época tan señalada. Para combatir el frio, se bebía aguardiente y anís. Esta costrumbre se practica hoy día, siendo una de las bebidas más típicas de Navidad.

En su mayoría, las botellas de esta bebida, que puede ser dulce o seco, son de cristal rallado, que se utilizan como instrumento de acompañamiento de las coplas populares de la Navidad en Jerez.