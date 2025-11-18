Esta historia que demuestra que las bodegas y los vinos de Jerez están en deuda con un ladrón inglés: "Acabó por consolidar su prestigio mundial"

En la era de las nuevas tecnologías y de la Inteligencia Artificial muchos curiosos y amantes del vino conocen prácticamente a tiempo real las novedades del vino elaborado en el Marco. También el proceso de crianza, cómo maridarlo, dónde hacer una cata y cuáles son su historia o las novedades.

Según la prensa especializada, en Jerez “hay inscritas 29 bodegas de crianza y expedición que comercializan sus vinos con marcas concretas (y otras 15 bodegas de crianza y almacenado que venden sus vinos a las primeras).

Sin lugar a dudas, en mayor o menor medida, todas han triunfado, pues el jerez de ha ganado un espacio en los mercados y la gastronomía del mundo. Este prestigio no siempre lo ha ostentado, de hecho, hay quienes ignoran cuál fue el verdadero punto de inflexión o la persona con la cual las bodegas de vino del Marco están en deuda.

Según cuentan en ‘Historias del vino’ de RNE, todo fue fruto de un robo, algo casual. El ladrón en cuestión fue Francis Drake. En 1587, el corsario inglés protagonizó la mayor humillación del reinado de Felipe II. Lo hizo en un ataque preventivo, con el saqueo de Cádiz. Lo que nadie pudo imaginar entonces, es que se convertiría en el mayor impulsor del vino de Jerez en tierras anglosajonas.

Museo del Vino de Jerez. / @MLUISAPARRA

“Entre los botines que Drake llevó a Londres había más de un millón y medio de litros de Jerez, que pronto se convirtió en bebida de moda entre la nobleza británica. Aquel saqueo español fue símbolo de sofisticación, patriotismo y comercio en plena rivalidad atlántica. La guerra no detuvo el tráfico vinícola, aunque fuera clandestino. Y el vino generoso andaluz, asociado desde entonces a Inglaterra, acabó por consolidar su prestigio mundial. Así, un saqueo se transformó en el inesperado trampolín de uno de los vinos más icónicos de la historia”, narran en RNE.

Y así fue como Drake ayudó, sin querer, a conquistar el paladar inglés.

La Reina Isabel I recomendó el vino y, posteriormente, se volvió tan popular que fue mencionado en las obras de autores como William Shakespeare y Ben Jonson, apareciendo por primera vez la grafía moderna 'Sherry'.

La demanda constante llevó a los empresarios británicos, junto con otras inversiones extranjeras y nacionales, a invertir en la construcción de bodegas en Jerez hasta nuestros días.