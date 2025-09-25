Donde el rugido del motor se mezcla con el de las tripas: ventas cerca del Circuito de Jerez

Disfrutar de unas tapas y chacinas en el entorno del circuito es posible gracias a alguna de las ventas cercanas al mismo

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto reúne cada año a miles de aficionados al motor que llegan a la provincia gaditana atraídos por las competiciones y el ambiente que generan. Sin embargo, entre tanta adrenalina, también hay espacio para el paladar. Muy cerca de las instalaciones se concentran varias ventas y mesones donde se puede degustar el sabor más genuino de la campiña jerezana. Allí, el viajero puede disfrutar de guisos de cuchara, tapas tradicionales y carnes a la brasa, convirtiéndose en un recurso habitual para quienes buscan reponer fuerzas antes o después de la carrera.

Mesón La Cueva

El Mesón La Cueva se encuentra muy cerca del circuito y es una de las opciones más accesibles para los aficionados que no quieren alejarse del recinto. El local se centra en ofrecer tapas y raciones de cocina andaluza, con platos sencillos y caseros. Entre las opciones más habituales están el rabo de toro, las alcachofas con jamón, las croquetas y las chacinas locales. Su cercanía al circuito lo hace especialmente conveniente para quienes llegan justo a la hora de comer y desean un servicio rápido.

El ambiente en La Cueva suele ser animado, especialmente los días de carrera, cuando se combina la clientela local con aficionados que buscan una comida rápida antes de regresar a la pista. Además, su ubicación permite volver al circuito en apenas unos minutos, lo que lo convierte en una de las paradas más prácticas para quienes quieren aprovechar al máximo la jornada de competición.

Uno de los platos más pedidos en Mesón la Cueva es su rabo de toro / M.G.

Venta San José

La Venta San José se ha convertido en un referente por sus desayunos, especialmente por los molletes con jamón, considerados por los clientes como los mejores de la zona. Este plato típico andaluz es una opción habitual para quienes llegan temprano al circuito o quieren empezar el día con algo contundente antes de las carreras. Además, su ubicación es muy conveniente ya que se encuentra a unos 9 minutos andando del circuito, lo que permite regresar rápidamente a la pista sin necesidad de usar el coche.

Los desayunos de Venta San José son los más buscados en el entorno del circuito / M.G.

Venta Noelia

A unos cuatro minutos en coche del circuito se encuentra la Venta Noelia, un establecimiento más tranquilo y familiar, ideal para quienes prefieren un entorno menos concurrido. Su oferta gastronómica incluye almejas espectaculares, carne a la brasa y papas aliñás, platos que reflejan la cocina tradicional andaluza de manera sencilla pero sabrosa.

Los clientes aseguran que las almejas de Venta Noelia están "espectaculares" / M.G.

La Venta Noelia es útil para aquellos que no tienen prisa y desean una comida relajada antes o después de seguir la acción en el circuito. Aunque se encuentra un poco más retirada que La Cueva o San José, su cercanía sigue siendo suficiente para moverse cómodamente.

Venta Esteban

La Venta Esteban, situada a unos seis minutos en coche del circuito, es un local amplio y adecuado para grupos. Entre sus especialidades destacan los chicharrones, que no te puedes perder, así como la berza jerezana, un plato tradicional muy apreciado por los clientes. Para terminar la comida, su tocino de cielo es un postre muy recomendado. Para los aficionados que buscan recargar energía tras la emoción de la pista, la oferta gastronómica de la Venta Estaban ofrece un cierre perfecto a la jornada en el Circuito de Jerez.

La berza jerezana es uno de los platos estrella de Venta Esteban / M.G.

En conjunto, estas ventas no solo sirven para reponer fuerzas, sino que forman parte de la experiencia completa de visitar el Circuito de Jerez. Permiten a los aficionados disfrutar de la gastronomía local sin alejarse de la acción en la pista, siendo así un complemento imprescindible para quienes buscan aprovechar al máximo la jornada de competición.