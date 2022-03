“No irá la misma cuadrilla para el Jueves, Madrugada y Viernes Santo”

—Manuel Monje va a sacar este año cinco pasos como capataz. Cuatro de ellas se concentran prácticamente en los últimos días de la Semana Santa ¿Cómo se ha planteado este reto?

—Por supuesto que es todo un reto. Fundamentalmente lo tomo con ilusión como no podía ser de otra manera. De todas formas, cuando cogí estas cofradías los horarios eran distintos. Después las cosas han salido así y hay que asumirlo. Son las cosas del Señor y de la Santísima Virgen. Y si ellos lo han querido así pues así se hará.

—El maratón de Jueves Santo con la Redención, la Misión en la Madrugada y la Piedad podría ser un hecho histórico sin apenas descansar de una cofradía a otra.

—No sé si es histórico o no. Pero lo que sí es cierto es que casi se pisan las tres hermandades. Sin embargo vuelvo a repetirle que lo tomo con mucha ilusión y con ganas como no podía ser de otra manera. Y sobre todo confiando mucho en el Señor y en la Virgen. Eso es lo primero si asumes un reto como este.

—¿Lleva la misma cuadrilla para las tres carreras?

—Las cuadrillas cambian. No llevo a los mismos hombres de una cofradía a otra. Gracias a Dios hemos podido tener costaleros para las tres cofradías. Del Jueves Santo a la Madrugada solo vienen tres costaleros que repiten y de la Madrugada al Viernes Santo creo que son seis o siete costaleros los que repiten. Esto es importante y algo me garantiza sobre todo en que cada cuadrilla haga un buen trabajo bajo los pasos.

—¿Hay cuerpo que aguante hasta tres cofradías sin apenas horas de recuperación?

—Será todo un esfuerzo. Soy consciente. Pero ahí estaré asumiendo mi responsabilidad. En cuanto al equipo de auxiliarles no repiten. Seré yo el que esté a los mandos en los tres pasos. Espero poder aguantar durante tantas horas. En cualquier caso las cofradías han confiado en mí y yo tengo que responder a las cofradías con la misma confianza ye ilusión.

—En estas circunstancias, igualar muy bien imaginamos que es fundamental para salvaguardar la salud de los hombres.

—Las ‘igualás’ son importantes en todos los aspectos. Importantísimo. Es la base de todo el trabajo que se va a desarrollar después y por supuesto de la salud del costalero.

—¿Estaría usted abierto a otras cofradías en futuros años en los días que tiene libre?

—Pues no me lo he planteado. Bastante tengo ahora con lo que llevo. Pero sí le puedo decir que si llega una cofradía se estudiaría; y si es viable y se puede trabajar correctamente, ¿por qué no vamos a aceptar otra cofradía?