La agenda cofrade de este fin de semana: Traslados y triduos por las festividades de la Cruz y de los Dolores de María

Muchas hermandades jerezanas tendrán una intensa actividad durante estos días al celebrarse las festividades de la Exaltación de la Cruz (domingo 14) y de los Dolores de María (lunes 15). Por este motivo, son numerosos los triduos y oficios religiosos que se celebrarán desde este viernes y hasta el lunes.

Entre los actos previstos destaca el traslado de la imagen de las Angustias, que será llevada en la tarde de este viernes a la Iglesia de la Trinidad, templo en el que se celebrarán sus cultos de septiembre y en el que permanecerá hasta el día 21. Mientras, La Soledad continúa con los actos de conmemoración del 225 de su dolorosa con un besamanos con carácter extraordinario aprovechando la celebración del triduo que suele celebrarse en torno al 15 de septiembre.

Además, la Yedra será trasladada a Madre de Dios durante unas horas para celebrar la misa de aniversario por su coronación canónica.

Inicio del curso pastoral en la Diócesis

La Catedral de Jerez acoge este viernes, a partir de las ocho de la tarde, la eucaristía con la que se da inicio al curso pastoral en la Diócesis. El oficio religioso estará presidido por el obispo jerezano, José Rico Pavés.

Cultos de las Angustias en la Trinidad

Dentro de los actos del centenario de su reorganización, la Hermandad de las Angustias celebrará sus cultos por la festividad de los Dolores de María de manera extraordinaria en la Iglesia de la Trinidad. Para ello, la imagen será trasladada en la tarde de este viernes, a partir de las ocho y media, desde su capilla hasta el templo trinitario, donde permanecerá hasta el día 21.

Los cultos se desarrollarán hasta el lunes y serán oficiados por Javier Ramírez Fernández a partir de las ocho y media de la tarde.

Triduo y besamanos extraordinario de la Soledad

Con motivo del 225 aniversario de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, se ha previsto diversos actos con carácter extraordinario en torno a los cultos habituales que celebra la Hermandad con motivo de la Festividad de la Cruz y los Dolores de María. Para ello, este sábado inicia su triduo que culminará el lunes.

Además, durante esta jornada, y de manera extraordinaria la imagen doloroesa estará en besamanos con carácter extraordinario. El horario de esta verenación será: el sábado y el domingo, de once de la mañana a dos de la tarde y de cinco y media a ocho y media de la tarde; mientras, el lunes lo estará de diez de la mañana a dos de la tarde y de cinco y media a ocho y media de la tarde.

Cultos en Buena Muerte

La Hermandad de la Buena Muerte celebra este viernes los cultos de María Santísima del Dulce Nombre por su festividad. A las ocho de la tarde se celebrará una eucaristía en la Parroquia de Santiago y, a su término, se celebrará la vigésimo primera edición de la Invocación al Dulce Nombra de María, que en esta ocasión correrá a cargo de Ángel Luis Rodríguez Aguilocho. El acto concluirá con el rezo de la Salve en torno a las once de la noche.

Ya para el sábado por la mañana, la corporación penitencial ha organizado una ruta formativa sobre San Juan Grande recorriendo diversos enclaves y edificios religiosos de la ciudad como la Iglesia de San Francisco, la Capilla de los Remedios, la Cárcel Real, la Catedral o el Santuario de SAn Juan Grande , entre otros. El donativo es de cinco euros que irá a beneficio de la obra social San Juan de Dios.

Triduo a la Virgen del Valle

Desde este jueves, la Hermandad de El Cristo está celebrando el triduo dedicado a María Santísima del Valle Coronada. La eucaristía, oficiada por Raúl Luis Valverde Cesteros, se está celebrando desde las ocho y media de la tarde en la Ermita de San Telmo. En el oficio del sábado está previsto previsto que se haga la ofrenda a la talla mariana.

Ya para el domingo, la corporación del Viernes Santo celebrará la ufnción solemne a partir de las doce de la mañana que también será oficiada por Raúl Luis Valverde.

Cultos en Las Viñas

La Hermandad de la Exaltación (Las Viñas) celebra sdurante este fin de semana sus cultos con un triduo que comenzó este jueves con unas eucaristías que comienzan a las ocho de la tarde y que son oficiadas por Rafael Leal López.

Mientras el domingo, festividad de la exaltación de la Cruz, celebra la solemne función a partir de las doce de la mañana, siendo presidida por el párroco de Las Viñas, Luis Salado de la Riva.

Exaltación de la Cruz en la Defensión

La Hermandad de la Defensión celebrará este domingo, a partir de las nueve de la noche, la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz con una eucaristía que estará presidida por Fabrice Kamgang Toumeni. Al finalizar, se expondrá el lignum crucis que tiene la cofradía, una reliquia que le fue donada en 2014 cedida por el cartujo Luis María de León. Esta pieza se encuentra encastrada en la cruz de guía de la cofradía en el interior de un relicario.

Cultos en las Tres Caídas

La Hermandad de las Tres Caídas celebra desde este sábado el triduo dedicado a María Santísima de los Dolores y al Santísimo Cristo de la Salud. El triduo comienza a las ocho y media de la tarde.

Ya el lunes, tras el oficio religioso, se presentará el cartel Máter Dolorosa. Este estará ilustrado por una fotografía realizada por Juan Méndez y será presentado por Vicente Sánchez.

Festividad de la Cruz en Loreto

La Hermandad de Loreto celebra este domingo la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz con una eucaristía en la Parroquia de San Pedro a partir de las once de la mañana. A su finalización, se podrá venerar la reliquia del lignum crucis que custodia la corporación del Viernes Santo.

La Virgen de la Esperanza, en Madre de Dios

La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, de la Hermandad de la Yedra, visitará la Parroquia de Madre de Dios este domingo con motivo del duodécimo aniversario de la coronación canónica de la dolorosa. La talla saldrá de su capilla en torno a las siete y cuarto de la tarde y regresará en torno a las diez y media.

Festividad de la Cruz en Fátima

La Hermandad de la Paz de Fátima celebrará este sábado en su parroquia una eucaristía en honor de la Santa Cruz. Será a partir de las ocho y media de la tarde.

Nueva junta de gobierno en El Carmen

La Hermandad de Caballeros y Damas de Nuestra Señora del Carmen celebrará este sábado, en el transcurso de la eucaristía de las ocho de la tarde en la Basílica del Carmen, la toma de posesión de su nueva junta de gobierno. La corporación carmelita estará dirigida por Ildefonso Roldán.

Igualás de costaleros

Durante la jornada de este viernes hay previstas varias 'igualás' de costaleros. Una de ellas será la de la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Merced, para la salida procesional del próximo día 24. La cita es a las nueve menos cuarto de la noche en la Basílica de la Merced. Martín Gómez continuará al frente del paso mercedario.

En la jornada de este viernes, se celebrará la 'igualá' de la cuadrilla de costaleros del paso de la Exaltación para la Semana Santa de 2026. Será a partir de las nueve de la noche junto a la Parroquia de Las Viñas. Manuel Tristán volverá a dirigir un año más el misterio de la corporación que tiene sede en Las Viñas.

Mientras, para el domingo está prevista la 'igualá' de la Divina Pastora que se venera en el Convento de Capuchinos, que saldrá en procesión el próximo 27 de septiembre. La cuadrilla está citada en el templo capuchino a las diez y media de la mañana.