“Ahora podremos caminar al ritmo que nos gusta”

–¿Por qué se lleva a cabo la permuta con el Prendimiento?

–Se llega a ella por una solicitud hecha por la hermandad del Prendimiento. Fue en el mes de mayo del pasado año. No nos cogió por sorpresa ya que esta posibilidad se comentó el pasado año en las reuniones que tuvimos entre las hermandades del día.

–¿Qué objetivos persigue esta modificación?

—El principal es que el Prendimiento no se recoja tan tarde. Esa es la razón fundamental. A nosotros particularmente nos da lo mismo ya que no nos afecta. Más bien nos beneficia porque saldremos más tarde. Además, no llevamos ninguna cofradía a la que podamos afectar y podremos ir a nuestro ritmo, sobre todo en el caminar de la hermandad. Otro aspecto importante es que permitirá hacer más liviana la estación de penitencia de nuestros hermanos, por ejemplo, eliminando los parones que padecemos sobre todo en el recorrido de vuelta a San Lucas.

–¿Es importante el bienestar del nazareno?

— Precisamente esa es uno de los asuntos que más me preocupan, a los hermanos que hacen estación de penitencia. El objetivo es que la haga lo mejor posible. A estas alturas, la hermandad saca m muchos niños y también personas mayores. Esta permuta nos ahorrará algo menos de una hora en la calle.

–Además de este, su hermandad tiene otros cambios en su recorrido este año.

— Efectivamente el próximo Miércoles Santo cogeremos de salida por San Honorio y Luis de Ysasi para recuperar el encuentro con las Hermanas de la Cruz. Ellas recibirán a nuestras imágenes y verán la hermandad. Recuperamos una tradición cuando estas monjas le cantaban pero en la recogida. Ahora será al principio de la procesión dado que la llegada será a una hora más tardía.

–Otro aspecto en el que se gana es en el acompañamiento al Señor. No tendréis la preocupación por la extensión de la cofradía en la calle.

—También, al igual que los hermanos nazarenos, los devotos podrán andar al ritmo de la hermandad que al ser más vivo casará menos. Asimismo, no nos preocupará el largo de la hermandad y no perjudicaremos a ninguna por adelanto o atraso horario. Eso desaparece.

–¿Cómo espera la Semana Santa?

— La espero grande. Será importante el Miércoles Santo, como lo es el día en sí mismo. Ganaremos todos al ofrecer sitios nuevos y preciosos para ver la cofradía dado que retomamos el itinerario antiguo con la visita a las monjas y el paso por Tornería. Habrá momento emotivos.

–¿Cómo van las obras que se ejecutan en la iglesia de San Lucas?

— Bastante bien, están ajustadas al plan previsto. Este año, la iglesia seguirá tapada y para agosto habrán concluido las obras.