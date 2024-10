El Simpecado de las Cinco Llagas abrirá la procesión Magna Mariana de Jerez

El Simpecado de la hermandad de las Cinco Llagas abrirá, este próximo sábado día 19 de octubre, la procesión Magna Mariana en Jerez. Un estandarte que es obra de José Guillermo Carrasquilla en cuanto a los bordados se refiere y de Manuel Seco Velasco la orfebrería del mástil que lo sujeta, así como los detalles que lleva la imagen pequeña de la Patrona de Jerez que es el motivo central del estandarte. El Simpecado fue adquirido y estrenado en el año 1986.

Con este pequeño guiño, la procesión Magna rinde también tributo y recuerdo a Nuestra Señora de la Merced.

En declaraciones a este medio por parte del hermano mayor de las Cinco Llagas, Ernesto Romero del Castillo, se apunta que se trata de “la última obra de Carrasquilla para la hermandad y fue una donación de Manuel Martínez Arce”. Además, Romero del Castillo aclara que el Simpecado “fue una petición expresa de la hermandad de la Sagrada Resurrección, que es la que abre la procesión Magna del próximo sábado”.

Como curiosidad, hay que destacar que la Magna Mariana la abre un enser de una hermandad que no sale y que lleva a la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Merced, que tampoco estará presente en la procesión.

El palio más esperado

En cuanto a la no participación de la cofradía de las Cinco Llagas, el hermano mayor comenta que “habría que parafrasear a los que últimamente subrayan que lo importante es la imagen de la Santísima Virgen y no el palio que la lleva. Yo opino lo mismo. Nos da mucha pena que salga la Virgen de la Esperanza, que es lo verdaderamente importante”. Y agrega que lo secundario es “el hecho de que no esté presente el palio y el manto de Carrasquilla”.

Los motivos los destaca Romero del Castillo son “económicos” para que esta maravillosa joya no salga el día 19. El hermano mayor aclara que “estamos inmersos en la restauración de toda la orfebrería del paso. Tenemos un gran patrimonio que hay que cuidar y restaurar. Por tanto, en este sentido tiene que ir encaminado nuestro esfuerzo. Pero está claro que para los hermanos de las Cinco Llagas es una pena que no salga”, admite el hermano mayor. Y concluye afirmando que “habrá una nueva oportunidad de salir si el Señor y la Santísima Virgen de la Esperanza quiere”.