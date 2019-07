La Virgen del Carmen saldrá hoy a las calles de Jerez

La ciudad volverá hoy a reencontrarse con una de las grandes devociones de Gloria. Se trata de la Nuestra Señora del Carmen Coronada en el día de su celebración. La Reina del Carmelo cuya procesión es todo un clásico del mes de julio. A las 12,30 horas, en el templo basilical, tendrá lugar la Misa Solemne. A las 20 horas, con el acompañamiento de la banda de música del ‘Maestro Tejera’, la Virgen volverá a reencontrarse con muchos jerezanos devotos. La procesión tomará su itinerario habitual. Carmen, Sedería, Tornería, plaza Rafael Rivero, plaza Cristina, Larga, Lancería, plaza Arenal, Consistorio, plaza de la Asunción, José Luis Díez, Padre Luis Bellido, plaza Plateros, Sedería, Carmen a su templo.

Destacar de la procesión que la Santísima Virgen vestirá su manto bordado en oro fino sobre tisú de plata , diseño del arquitecto Bartolomé Ferrá y bordado por Doña Concepción Fons en Palma de Mallorca en el año 1906. El medallón central que representa la aparición de la santísima virgen a san Simón entregándole el escapulario, fue diseño del escultor Moragas y bordados en seda por Doña María Aragón. El vestido que lucirá este año el niño Jesús es de reciente creación y estrenado en la cuaresma de 2018. Fue diseñado por el malagueño Salvador de los Reyes y bordado en oro sobre terciopelo morado por las carmelitas de Granada, el motivo central es una granada como representación de la unidad de la iglesia con la cruz triunfante. La Virgen lucirá este año sobre sus cabellos de tirabuzones la mantilla de encaje de gallarusa, que desde hace 10 años no procesionaba. Las joyas más representativas que portará la Virgen es la medalla de oro de la ciudad que el 8 de octubre de 1988 fue concebida por el Ayuntamiento de Jerez a los carmelitas al cumplirse el IV centenario de la estancia de estos en jerez. Por último, comentar que el paso irá exornado con nardos, gladiolos, rosas blancas, claveles blancos y lisianthus.