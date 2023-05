El Ministerio de Igualdad critica los premios de la Carrera de la Mujer de Madrid: un robot de cocina y productos 0%

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha criticado que en la Carrera de la Mujer, organizada este domingo en Madrid, se diera a la ganadora "una thermomix" y al resto de participantes "productos 0%".

"Si triunfas, ama de casa y si no, al menos adelgaza", ha publicado la número dos de Irene Montero en su cuenta de Twitter.

A su juicio, "el problema no es lo rosa sino que las empresas lo usen para tapar lo importante como la lucha contra el machismo". "Hacen falta más carreras aún", ha señalado.

Respuesta de la organización

La organización de la carrera ha respondido a la "polémica" apuntando que "el robot de cocina no era un premio", sino "un regalo, como tantos otros, que los patrocinadores han dado tras la prueba".

Ha explicado que la organización "el único premio que entrega son los trofeos". "Entendemos que desde una perspectiva sesgada puede generar cierta controversia y pedimos disculpas si alguna mujer se ha sentido ofendida, pero es un producto que consideramos que no tiene carácter sexista y que es ideal para cualquier persona deportista que quiere mejorar sus hábitos nutricionales", han explicado en el comunicado.

"En cualquier caso, aceptamos las críticas, reiteramos nuestras disculpas si alguien se ha sentido ofendido y nos comprometemos a tomar medidas para evitar esta polémica en el futuro", han concluido.

Ayuso: "Garzón salía en una entrevista con una Thermomix"

Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se tilden de machista "los yogures 0%" y que se regale una Thermomix a mujeres. "¡Qué Garzón salía en una entrevista con una thermomix en casa!", ha recordado, durante un mitin en Galapagar, refiriéndose a una fotografía que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, subió a sus redes sociales en 2019 en la que aparecía cocinando en su casa con uno de estos electrodomésticos.

La presidenta ha defendido que ella pensaba que servía para "ahorrar tiempo en la cocina" y que la podían usar "los dos sexos, hasta los niños" porque es "muy sencilla", y también ha afeado que se critiquen los "yogures 0%".

"¿Qué tiene que ver? No sé, a lo mejor hay que suscribirse un mes al Tinder público que proponen de Más Madrid para entenderlo. Hay algunas propuestas que de verdad son increíbles", ha lanzado.

En este punto, ha sostenido que ella no quiere "repartir la pobreza" sino que "todo el mundo viva como la inmensa mayoría de los líderes de la izquierda". Así, ha citado a Garzón, "que tiene su thermomix", o a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, "que tiene tantas casas". "Y me alegro, y es su derecho, si tiene una o siete... o lo que quiera. Me alegro pero que todo el mundo tenga las oportunidades", ha apostillado.