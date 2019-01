Una niñez que fue truncada

Ser famoso a edades muy tempranas es un factor complicado. Numerosos son los casos de personajes públicos que ya siendo adultos han confesado que la época dorada que vivieron de pequeños no fue sencilla. Reseñable el caso de Pepa Flores. La entrañable niña Marisol, declaró tiempo después -y en medio de la discreción provocada por el miedo- que su paso de niña a mujer fue una experiencia traumática. Desde indumentaria para evitar que se le notaran los pechos a ciertos abusos por parte de algunas de las personas que la rodeaban. No menos curioso fue el caso de Joselito. El intérprete de Campanera no supo cómo afrontar la fama tiempo después y ya siendo adulto tuvo una época turbulenta en la que, como ha reconocido él mismo, tuvo un coqueteo con las drogas. Ana Belén y Rocío Dúrcal fueron dos de las artistas que, por contra, no han destacado aspectos negativos de su periodo delante de las cámaras. En el caso de la primera antes de exponer su niñez a los medios se retiró de ellos y reapareció siendo ya adolescente. Ana Belén es uno de los casos más positivos, ya que actualmente sigue en activo y aún se la puede ver en actuaciones musicales, teatrales o cinematográficas de cierta importancia.

Lejos de aquellas normas estrictas de los 60, encontramos numerosos ejemplos en la actualidad de niños que, por una razón u otra, han desarrollado su niñez a la par que la popularidad. El caso de María Isabel, vencedora de Eurovisión Junior es uno de ellos. La onubense guarda buenos recuerdos de esa época, aunque su brusca madurez ponen en duda la capacidad de un niño para sobrellevar ciertas situaciones. La televisión pública andaluza también ha propiciado la carrera de estos pequeños habituales de los medios, como en el caso de Abraham Mateo. El cantante, cuyas primeras apariciones están muy vinculadas a Canal Sur, triunfa actualmente fuera de nuestras fronteras y lleva un ritmo de trabajo frenético. Parecido a su caso, es el de los Gemeliers. Los hermanos sevillanos siguen haciendo sus pinitos en el entorno musical, en el que poco a poco están haciéndose un hueco.

A nivel internacional, la historia se repite. La factoría Disney es una de las que más casos recopila con actores y cantantes que, pasado el tiempo, destapan los oscuros entramados que existen detrás de las cámaras. Sonados los casos de Miley Cyrus, que interpretaba a Hannah Montana o de Selena Gómez. El mundo del cine también deja nombres como Macaulay Culkin, el niño de la película Solo en casa, de cuyo historial destacan diversos encontronazos con la ley, Lindsay Lohan o Haley Joel Osment, protagonista de El Sexto Sentido, además de Linda Blair para quien el éxito alcanzado con la película de El exorcista fue una perdición.

Marisol, la más afectada

Una de las peor paradas fue Pepa Flores. En su biografía escrita por Francisco Umbral la actriz confesaba todo lo que había vivido siendo niña y que tuvo clara repercusión en su futuro adulto. Desde abusos sexuales por parte de gente influyente del Régimen, hasta el trato peyorativo que recibía su madre, que era obligada a comer en la cocina, junto al resto del servicio.

Joselito, problemas con drogas

Considerada una de las voces más importantes del cine español, el pequeño ruiseñor no supo digerir bien la fama. Problemas de autoestima y un escarceo bastante serio con las drogas, fueron algunos de sus problemas de adulto. Hace poco tiempo reapareció en los medios como concursante del reality show de Telecinco Supervivientes.

Gemeliers, un éxito de la factoría pop

Jesús y Daniel Oviedo, los dos hermanos sevillanos son otro de los ejemplos que impulsaron programas infantiles como 'Menuda Noche', de Canal Sur. A día de hoy siguen tabajando en el sector musical evolucionando hacia su propio sello y aunque su visión global es bastante positiva respecto a su trayectoria, hace poco admitían en una entrevista que "hay cosas que no volverían a hacer".

Ana Belén reapareció de mayor

María Pilar Cuesta Acosta, su verdadero nombre, apareció la primera vez frente a una cámara como protagonista de la película Zampo y yo a los 13 años. Es uno de los ejemplos más positivos, pues sigue activa y en plena forma, al frente de proyectos de toda índole.

María Isabel ganadora de Eurovisión Junior

La cantante onubense fue la vencedora del programa Operación Triunfo Junior y, posteriormente, nuestra representante en Eurovisión en el año 2004. Se alzó con el premio gracias a su actuación interpretando la popular 'Antes muerta que sencilla'. Aunque quiso seguir su carrera como cantante, el éxito disminuyó a medida que se hacía adulta. El pasado 4 de enero cumplía 23 años. En la actualidad sigue relacionada con la música intentando hacerse un hueco. Llegó a ser la hija predilecta de Ayamonte, su pueblo natal. Y, además, la localidad también construyó una estatua en su honor en la ciudad.

Rocío Dúrcal supo reinventarse

Uno de los casos en los que menos implicación tuvo su carrera adolescente. Rocío supo sobreponerse y triunfar en el mundo de la música, dentro y fuera de nuestras fronteras. A día de hoy es una de las intérpretes de rancheras más queridas en lugares como México.

Abraham Mateo, un ídolo fuera de nuestras fronteras

Uno de los jóvenes que más legión de fans arrastra allá por donde va. Las redes sociales, una imagen fresca y cercana y canciones pegadizas son los elementos que componen la receta de su éxito. Ha traspasado fronteras y desde el 2014 ha actuado en más de cien conciertos en lugares emblemáticos como el Palacio de los Deportes de Madrid o el Luna Park de Buenos Aires.

Macaulay Culkin, el niño de 'Solo en casa' denunció a sus padres

Es el ejemplo del arquetipo de personaje infantil que no ha podido con la presión mediática. Tras demandar a sus padres por abusos y protagonizar varios escándalos con la policía por posesión de marihuana y tranquilizantes, el actor pasó de ser de las estrellas más aclamadas de los últimos tiempos a las más criticadas. Ha realizado varios papeles para cine independiente de inspiración indie y participado en combates de pressing catch. Pese a estos trabajos, no ha conseguido hacerse un hueco en la misma industria que lo catapultó a la fama, siendo uno de los niños más conocidos de la gran pantalla durante la década de los 90.

Haley J. Hosment, conducción temeraria

Desde el éxito cosechado con la película 'El sexto sentido' en la que trabajó junto al actor Bruce Willis, el joven no ha tenido más que malas experiencias. Ya con 18 años era cazado por la policía conduciendo borracho y bajo los efectos de las drogas.

Angus t. Jones abraza una nueva fe

Saltó a la fama por dar vida a Jake, el niño de la exitosa comedia de CBS 'Dos hombres y medio' en la que actuó junto a Charlie Sheen. En la actualidad forma parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la que es ferviente seguidor y practicante.

Selena Gómez, ingreso hospitalario

La imagen dulce y educada de esta niña Disney nada tiene que ver con su vida real. Una de las últimas noticias negativas sobre su evolución tiene que ver con su ingreso en un centro psiquiátrico a causa de una "crisis emocional".

Lindsay Lohan, ingresos por adicciones

Gracias a papeles en películas como Tú a Londres y yo a California o Ponte en mi lugar, la conocimos. Unos cuantos años después y tras ingresar en varios centros de desintoxicación esta niña Disney parece haberse descentrado un poco.

Dakota Fanning, mundo de adicciones

Con tan solo siete años interpretó su primer papel en 'Yo soy Sam'. La carrera continuó con otras interpretaciones de relevancia que se sucedían con los rumores sobre su más que probable adicción a las drogas.

Linda Blair, traficante de cocaína

La niña de El Exorcista, interpretación por la que ganó un Óscar y que supuso para ella el final. Los traumas causados por la repercusión de la película la hicieron adicta a las drogas y al alcohol. Fue detenida por tráfico de cocaína

Justin Timberlake, de ídolo de los NSYNC a provocador

La polémica ha rodeado al cantante desde siempre. Conocido provocador es bastante recordado el momento en el que descubre un pezón a Janet Jackson en plena actuación. Dentro de su período de rebelde sin causa, la relación tormentosa que mantuvo con la también cantante Britney Spears a la que llamó "esa zorra". Un intercambio de fotos eróticas con Mila Kunis y un arresto por conducir borracho por las calles de Los Ángeles son algunas de sus incontables y curiosas fechorías.