¿Quién es la reportera de 'AR' Marta Riesco?

Marta Riesco ni confirma ni desmiente. La reportera de El programa de Ana Rosa ha sido noticia por una presunta relación con Antonio David Flores, que se acaba de separar de la que ha sido su pareja en los últimos años, Olga Moreno. La joven ha salido al paso emitiendo un comunicado en el que alega no ser un personaje público y ha pedido que cese la presión mediática a la que está siendo sometida. “Llevo 10 años trabajando en los medios, me avala mi profesión, pero ahora todo ha pasado a un segundo plano por un acto privado en el que no voy a entrar”, ha expresado la periodista en el comunicado.

La periodista lleva cuatro años trabajando como reportera en El programa de Ana Rosa, donde es una de las profesionales mejor valoradas. Sálvame fue el espacio donde se destapó el vínculo que podría mantener con el ex de Rocío Carrasco. Según el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez, el comienzo de la relación se remonta a un año. En esa fecha se producía el regreso de Antonio David a Mediaset y ambos coincidían por las instalaciones del grupo de comunicación. Otro espacio de Telecinco, Socialité, va más allá y señala que el pasado 27 de septiembre Antonio David y Marta salían juntos de un conocido y exclusivo restaurante de Madrid. Además, avanza que ambos han sido vistos en Málaga, ciudad donde reside el ex guardia civil con su familia.

Marta Riesco acumula quince años de experiencia en la esfera pública. Tras estudiar Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos decidió enfocar su carrera hacia el mundo de la imagen. Fue Miss Segovia en 2006 cuando apenas tenía 19 años. Curiosamente, el programa Aquí hay tomate en uno de sus rankings de humor la calificó como Miss Fea. Ese galardón supuso la primera entrevista de Marta en Telecinco, en la cual se mostró simpática y agradecida, tomándose con buen humor la designación. ”Es un honor. Me está abriendo muchas puertas y os lo debo a vosotros”, dijo.

La ahora reportera también hizo sus pinitos en el mundo de la canción. Fue vocalista e incluso intentó representar a España en el Festival de Eurovisión con su grupo I-Legal, que no logró superar la primera fase clasificatoria. También ha gestionado su propio canal de YouTube, donde encontramos un vídeo que contiene consejos para ser una buena periodista.

Antes de trabajar para Ana Rosa Quintana, Marta Riesco estuvo en el portal de crónica social Bekia, en la televisión pública de Murcia y como periodista deportiva en Punto Pelota (Intereconomía) y más reciente en Jugones de la Sexta. Como anécdota se presentó al casting de 21 días de Cuatro, para el cual preparó un reportaje de 21 días buscando pareja. La apuesta no salió adelante, pero sería la antesala de su llegada a El programa de Ana Rosa.

La gente de su entorno más cercano la definen como una persona muy currante y trabajadora. Aunque le pusieron la corona de Miss Fea, Marta Riesco a día de hoy es una joven atractiva. Especializada en crónica social, además de reportera ha participado como tertuliana en el plató de AR. En la actualidad, compagina su trabajo como periodista con la faceta de influencer. Concretamente, en Instagram cuenta con más de 80.000 seguidores, una cifra que subirá de manera exponencial en las próximas fechas.