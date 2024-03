Belizón: "Estamos más cerquita del objetivo, pero hay que seguir partido a partido"

Álvaro Belizón anotó el gol de la victoria del Xerez CD en el San Juan Bosco de Utrera. El isleño firmó su cuarto tanto de la temporada, un gol de cabeza tras aprovechar un pase también con la testa de Geovanni en una jugada a balón parado. Tres puntos que cobraron todavía más importancia horas más tarde con la derrota del Ciudad de Lucena en Chapín ante el Xerez DFC, por lo que el Deportivo no es sólo líder del Grupo X, sino que ya aventaja en cinco puntos a los aracelitanos a falta de 10 jornadas.

El Xerez CD iniciaba en Utrera un mes de marzo en el que tiene que jugar con Pozoblanco, Puente Genil y Bollullos, además de comenzar abril visitando al Xerez DFC. De ahí que el partido estuviese marcado en rojo por los azulinos: "Era un partido muy difícil, sabíamos que nos esperaba un rival que viene haciendo las cosas muy bien y además esta victoria significa mejorar los números que teníamos en la primera vuelta", apuntaba Belizón tras el encuentro. "Muy contento porque el equipo siempre da la cara, tanto los que salen en el once como los que salen de suplentes siempre dan el máximo y eso es lo que se refleja en el campo", añadió.

Clave "Se ha juntado un gran grupo entre directiva, cuerpo técnico, jugadores... hay un ambientazo. El que sale, aunque sea un minuto, lo da todo por el de al lado"

Los de Checa firmaron en Utrera la novena victoria de la temporada a domicilio "en uno de nuestros partidos más completos, tanto en defensa como en ataque", aseveraba el goleador azulino, que quizá echó en falta cerrar el encuentro con un segundo gol. "Armengol la ha tenido en una ocasión que se le fue arriba, y también la de Juan que ha salido fuera. ¿Podríamos haber metido alguno más? Sí, pero al final es una victoria que nos llevamos".

La victoria se celebró casi como un ascenso. Quizá porque son triunfos que pueden valerlo y aunque "todas las victorias son importantes, sabíamos que el Utrera es un gran equipo y que este campo es difícil, son tres puntos que son un golpe sobre la mesa, pero la semana que viene tenemos otro partido y hay que seguir", señalando que la clave del éxito del Deportivo está en la unión que hay: "Se ha juntado un grupo entre directiva, cuerpo técnico, jugadores... hay un ambientazo y eso se refleja como dice el míster. Salimos al campo y aunque juegue un minuto lo doy todo por el de al lado, esa es la clave".

Valoración personal "Empecé un poco flojo, pero poco a poco me he ido adaptando y mejorando, busco mi mejor nivel para ayudar al equipo"

El de San Fernando partió con dorsal de titular y tenía una complicada misión al sustituir a los dos compañeros lesionados que juegan en la mediapunta, Antonio Jesús y Charaf. Rindió a la perfección, fue el enlace con las bandas, ayudó al equipo en la presión y coronó su gran partido anotando el 0-1. "El gol es algo anecdótico, todo el mundo quiere meter, pero lo importante aquí es el equipo y los tres puntos. Tenemos que seguir igual para luchar por el primer puesto, que creo que podemos conseguirlo, estamos más cerquita del objetivo, pero hay que ir partido a partido y seguir con la misma dinámica de trabajo" comentó prudente.

Es su cuarto gol esta temporada, que arrancó dubitativo pero que ha ido a más conforme ha avanzado la competición. "Es algo que me lo ha dicho mucha gente, que empecé un poco flojo por decirlo así. Poco a poco me he ido adaptando y me voy encontrando mejor y alcanzando mi mejor nivel para poder ayudar al equipo". Y para acabar, agradeció a los aficionados desplazados el apoyo: "No tiene nombre lo de esta afición, es un lujo, hay que darles las gracias una semana sí y otra también y les animo a que sigan igual porque nos hacen mucho bien".

Y el domingo, el Pozoblanco, un rival que suma 15 jornadas sin perder y que es tercero con 47 puntos. Beli advierte: "Mucho ojo, allí ganamos 0-2, pero nos lo pusieron difícil, tienen un gran equipo también y cualquier equipo, si no estás al cien por cien, te puede hacer daño y ganar. Desde ya, a pensar en el Pozoblanco".