El mundo del fútbol suele dar muchas vueltas y hace unas semanas, el destino volvió a unir en el Xerez CD a dos de los grandes protagonistas del ascenso a Primera División, Esteban Vigo y Carlos Calvo. El técnico que propició la gesta de tocar el cielo y el jugador que marcó uno de los dos tantos frente al Huesca en Chapín (2-1) aquel inolvidable 13 de junio de 2009.

Vuelven a coincidir pero no en el fútbol profesional. Lo hacen en Tercera, pero con la misma ilusión de aquellos ejercicios y la intención de colocar al Xerez CD en Segunda División B, meta que tienen a un pasito.

El centrocampista madrileño no esconde que "estoy muy contento. Esteban significa mucho para mí y para el xerecismo. Mi relación con él es muy buena, y eso que entonces yo era muy joven y me exigía mucho. Logramos algo histórico y fui muy feliz. En temporada y media salvó al equipo del descenso a Segunda B, que era muy complicado, y lo dejó en Primera División".

Además, resalta: "Hemos pasado como de la noche al día y ahí lo dejo porque no voy a hablar mal de nadie. Es otro mundo, fútbol profesional a tope. Nos ha dado tranquilidad. Sabe de fútbol, es un gran motivador, un gran gestor del grupo, pero que nadie olvide que su nivel de exigencias también es bastante alto".

Tras perder el derbi la pasada jornada ante el Xerez DFC y encadenar dos derrotas seguidas, la semana ha sido "buena, vamos cogiendo sus conceptos. Todos sabemos como es el míster. Es una persona que no le suele dar mucha importancia a las cosas del pasado y mucho menos cuando llega un resultado negativo. Se centra en mejorar y en el trabajo diario. A raíz de ahí, tenemos la llave para seguir creciendo, no hay que darle muchas más vueltas. Esto es así".

Mira al frente y subraya "no hay ningún problema, pero se están confundiendo algunos términos. No quedan cuatro finales, quedan diez y vamos primeros. Todos los equipos se cambiarían por nosotros, incluso el Xerez DFC que nos ganó la pasada semana. Perdimos el derbi, que es un partido especial por la ciudad en la que estamos. Les tocó ganar a ellos, lo podíamos haber hecho mejor, no lo hicimos. El partido se decidió en una acción en la que no estuvimos acertados y luego tampoco hubo demasiadas ocasiones. Nosotros tuvimos dos, no entraron y esto es el fútbol. Toca apretarse el cinturón para mejorar y crear oportunidades. Eso es lo que el míster quiere. Si generamos ocasiones, podemos ganar porque hay calidad en la plantilla para hacer cosas buenas".

El partido del Rota lo considera "importante" porque "hay que empezar a sumar después de las dos derrotas para alcanzar el primer objetivo. Ya llevamos algunos días más trabajando con el míster y estamos recuperando a gente que ha estado lesionada y enferma. Ellos tienen un buen equipo, en la primera vuelta nos crearon problemas en Chapín y no va a ser fácil".

De la segunda fase no quiere ni hablar y advierte: "Sinceramente, no me he preocupado todavía por saber nada. Serán fuertes equipos porque están arriba, pero esto es Tercera y todos somos de Tercera. Son rivales como los de este grupo, el Xerez DFC que va segundo, Los Barrios o el Ceuta, aunque esté un poquito descolgado. Serán partidos más difíciles, pero es lógico, nos vamos a juntar los mejores. Lo que está claro es que cuantos más puntos sumemos ahora, mejor porque te permite llegar a esa fase de la que hablamos con cierta ventaja para intentar llegar al objetivo lo antes posible".

Esteban le sacó máximo rendimiento en su primera etapa como xerecista. Ahora, espera "ir mejorando y aportar lo máximo al equipo. El fútbol no tiene memoria y, semana tras ser semana, es un examen. Con en el míster no valen los nombres, hay que demostrar a diario que estás para competir y para ayudar".

"A nivel personal -añade-, en la primera vuelta, tanto a nivel de grupo como a nivel individual, todo fue bien. Estaba muy contento y en la segunda, con las lesiones, no he terminado de arrancar. Voy mejor, viendo el final de esas molestias y deseando no tener problemas para ayudar al equipo en todo lo que pueda e intentar aportar mi granito de arena para lograr nuestro gran objetivo. Esta ciudad tiene tradición futbolerea, un escudo con historia y la gente aprieta. Es bonito".

La afición vuelve el domingo a los campos y Carlos Calvo es de los que se alegran "muchísimo, se agradece. La pena es que no pueden acudir todos nuestros socios. Se nota ese aliento y esa presión al rival. Además, supone una buena noticia. Significa que poco a poco se va controlando la pandemia y está en juego la salud de todos".