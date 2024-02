El Xerez CD examina su dinámica ante un complicado Ceuta B

El Xerez CD pone a prueba este sábado (17:30) frente al Ceuta B en el Martínez Pirri su excelente dinámica. Los de José Carlos Checa encadenan ya cinco triunfos seguidos -Gerena, Ayamonte, Espeleño, Córdoba B y Sevilla C- y siete jornadas consecutivas sin caer. El equipo azulino encara una de sus salidas más complicadas para rendir visita a un filial atípico, que aunque no se encuentra en su mejor momento, sólo ha perdido una cita como local esta temporada, frente al Espeleño, y que durante gran parte de la competición ocupó puestos de play-off. Recibirán al líder (43 puntos) y que empató en sus visitas anteriores, con 28 unidades en la 8ª plaza.

Más que nunca, el Deportivo tendrá que emplearse a fondo para sumar de tres ante un adversario tremendamente competitivo si pretende conservar su posición de privilegio. El Ciudad de Lucena, también con 43 puntos, pero con peor diferencia de goles, se mide este domingo al Utrera (12:00) en el San Bosco en un duelo de gallitos. Si los azulinos sacan adelante su duro envite meterán presión a los aracelitanos, que no podrían permitirse un tropiezo ante el cuadro de Montoya para seguir peleando por la cima de la tabla.

Con Adri y Charaf

Para este encuentro, Checa no tiene bajas y ha convocado a todos los jugadores, incluido el recién firmado Charaf, por lo que tendrá que realizar varios descartes antes del inicio del partido. Es alta el centrocampista Adri Rodríguez, que no pudo jugar en Sevilla a última hora por problemas de garganta. Apunta al once titular, por lo que el técnico realizará cambios.

Isma Gil lleva dos jornadas defendiendo la portería, Córdoba B y el Sevilla C, y el preparado nazareno no ha desvelado si seguirá apostando por él o le devolverá la titularidad a Santos en la que fue su casa la pasada temporada.

Mientras, el rival espera a los xerecistas con ganas también de frenar su racha de dos derrotas seguidas y enderezar el rumbo. Moha, técnico caballa, tiene tres bajas por sanción. No puede contar con Mohamed Mohamed, que cumplirá su segundo y último partido de castigo, ni con Jacobo ni Sergio Rivera, que fueron expulsados frente al Córdoba B.