"Afrontamos un gran desafío ante un Ceuta B superior a nosotros en Chapín"

El Xerez CD busca este sábado (17:30) en el Martínez Pirri ante el Ceuta B encadenar su sexto triunfo consecutivo para conservar el liderato del Grupo X de Tercera RFEF que ostenta con 43 puntos, los mismos que el Ciudad de Lucena, pero atesora mejor diferencia de goles que los aracelitanos. Checa, técnico azulino, advierte que el partido ante el filial va a ser complicado y exigente, pero apuesta por sumar el sexto triunfo seguido.

–El Xerez CD llegó al cierre del mercado con los deberes hechos, pero firmó a Charaf...

–Estoy muy contento, confiamos ciegamente en los jugadores que firmamos en verano y con ellos hemos querido terminar. Teníamos una ficha libre porque se marchó Acosta, que nos pidió salir porque necesitaba minutos y lo entendí. Al final, salió la opción de Charaf y tanto el club como el cuerpo técnico pensamos que su incorporación sería buena para el grupo y aquí está con nosotros.

–El equipo suma cinco victorias seguidas, ¿llegará la sexta en Ceuta?

–Desde que llegué al Xerez CD sólo pienso en una cosa, en ganar cada partido. Esa es la responsabilidad que te exige lucir este escudo, que cada jornada te pide ganar y también te exige el cómo. Es cierto que la pasada semana no estuvimos a nuestra altura, sobre todo a nivel de juego. Hicimos muchas cosas bien, pero podemos hacerlas mejor y esta jornada nos enfrentamos a otro filial, que creo ha sido el único equipo muy superior a nosotros y que nos puso las cosas muy complicadas en Chapín. Afrontamos un gran desafío, a ver si somos capaces de lograr los tres puntos.

–El Ceuta B sólo ha perdido un partido en casa, pero desde diciembre ha bajado su nivel, ¿qué espera de este encuentro?

–Están consiguiendo peores resultados, pero a nivel de juego hacen muchísimas cosas bien, están muy bien trabajados y cuentan con futbolistas muy buenos, algunos veteranos y otros más jóvenes. Es un rival muy muy difícil y sus números lo dicen. Han perdido sólo un encuentro en el Martínez Pirri y creo que no mereció ni caer. Todos los equipos de esta categoría son muy complicados y por eso tiene mucho más mérito lo que están haciendo estos jugadores, que desde las primeras jornadas están peleando por los primeros puestos.

–¿Por qué resulta tan complicado cambiar el chip siempre en los partidos en Ceuta?

–He jugado muchas veces allí y he sido futbolista del Ceuta y no creo en esa excusa. Debe ser una motivación ganar en un campo en el que sólo lo ha hecho un equipo, hay que ir allí ser el mejor Xerez posible e intentar sumar los tres puntos. Lo demás son excusas, aunque es verdad que hay que coger el barco y que el viaje es diferente, pero también lo cogió el Espeleño y ganó. Insisto, todo eso debe motivarnos y ayudarnos a sumar los tres puntos en un campo complicado y ante un buen rival.

–Ha comentado que su equipo no le gustó en Sevilla como otras veces, ¿debe servir eso de toque de atención a los futbolistas?

–Así es. Mi equipo me gustó en muchas fases del juego y menos en otras, pero también hay que darle valor al rival al que nos enfrentábamos. El Sevilla estuvo muy bien y me quedo con la victoria, con saber defender el resultado, con remontar después del empate, que no es fácil. Debemos mejorar en algunos aspectos, el otro día no estuvimos del todo fuertes en las áreas. El adversario también juega, te hace sufrir y supimos hacerlo. Como he comentado antes, hay que valorar a la plantilla, que de los últimos cinco partidos tres han sido fuera y ahora tenemos otro.

–Resta toda la segunda vuelta, el mano a mano entre su equipo y el Ciudad de Lucena es apasionante, ¿le ha echado un vistazo al calendario inminente?

–No, queda mucho y estamos centrados en el partido a partido y en el día a día. Eso fue lo primero que aprendí cuando llegué a este club. Aquí no se vive semana a semana ni partido a partido, se vive día a día. Las exigencias que tiene este club son grandísimas y vamos por el club camino.

–La afición tampoco fallará en Ceuta...

–El plus de la afición lo tenemos siempre, juguemos en casa o fuera. No me canso de elogiar a nuestros seguidores, una vez más demuestran lo que quieren a sus colores, están siempre apoyando a su equipo. Nosotros lo sentimos desde dentro, les damos las gracias una vez más y les decimos que les necesitamos. Sabemos que en los momentos complicados van a estar ahí y nos van a ayudar.