Checa: "El objetivo es ganar, pero nos espera un partido difícil ante un Cartaya en racha"

El Xerez CD encara este domingo (17:00) en el Ciudad de Lepe frente al Cartaya un partido importante de cara a conservar el liderato del Grupo X de Tercera RFEF que ahora ostenta en detrimento de un Ciudad de Lucena, que es segundo con los mismos 47 puntos, pero con peor diferencia de goles general. Los de Rafael Carrillo tienen una cita complicada en el Manuel Polinario ante el Salerm Puente Genil.

Checa, técnico azulino, está ya muy centrado en el compromiso ante la escuadra de Manuel Juan Limón, a la que respeta al máximo, pero tiene claro que "nuestro único objetivo cada semana es ganar en todos los campos. Nos espera un partido muy complicado, ante un equipo que está en racha y que en su campo es muy muy fuerte, que encaja pocos goles y que sólo ha perdido dos encuentros y eso dice mucho de su potencial. Insisto, está en un buen momento y no va a ser fácil, pero nosotros también estamos bien. Nos medimos dos rivales que vamos a proponer buen fútbol, el mejor se llevará los tres puntos y espero que sea mi equipo".

El Ciudad de Lepe

El encuentro se va a disputar en el Ciudad de Lepe, que es un gran campo, en lugar de en el Rodríguez Salvador, que se encuentra en la fase final de la resiembra. El preparador azulino considera que "nos beneficia a los dos equipos" porque "ellos tratan muy bien el balón y siempre quieren jugar, igual que nosotros" y matiza que "en ese sentido, no ponemos excusas. Ya he comentado que vamos a todos los campos a intentar sumar de tres y esta semana toca en Lepe. Intentaremos hacer el mejor partido posible vencer".

La temporada está entrando en una fase importante y el liderato es un tesoro que el Deportivo no quiere perder. Checa resalta que "es motivante no ya por superar al Ciudad de Lucena, que es un gran rival, sino porque refrenda la gran temporada que está haciendo el equipo. Los jugadores están peleando desde el primer momento por la primera plaza sabiendo la responsabilidad que supone defender este escudo. Vamos a intentar llegar a la última jornada arriba y eso dice mucho de todos y de las ganas que tienen que hacer algo grande".

El liderato

Y no es fácil lograrlo, ya que, bajo su punto de vista, "en la parte alta se falla poco, se ha formado un grupo de equipos muy fuertes y todos nos vamos a restar puntos. Hay que estar preparados para todo lo que venga y pelear hasta el final por el primer puesto, que es nuestro objetivo" y también apunta: "Sabemos que el mes de marzo va a ser duro, pero a día de hoy estamos centrados en el partido de Cartaya, que es el importante. Ya todos los encuentros lo son a estas alturas de temporada porque todos los equipos se juegan algo. Tenemos que conservar esta dinámica y pensar en el día a día".

Al margen del potencial de la plantilla, el entrenador ha logrado hacer una gran piña en el vestuario y eso "ayuda, la piña la formamos todos, directivos, técnicos, jugadores, afición y hasta medios de comunicación, a todos nos viene mejor estar en Segunda que en Tercera RFEF. Se están haciendo las cosas bien y lo más importante de todo es la masa social que tiene este club, que se ha levantado después de pasarlo mal durante muchos años de su historia reciente. A nosotros nos ayuda siempre y en los momentos malos, más todavía. Nos apoya para tirar hacia adelante y ganar partidos que en otras circunstancias no los hubiésemos sacado adelante".

Antonio Jesús

El partido del domingo se lo pierde por lesión el sanluqueño Antonio Jesús, una pieza clave en la medular azulina tras la grave lesión de Migue García. El preparador xerecista lo considera "una baja importante, pero todos los jugadores son importantes en este equipo. Lo que me preocupa y ocupa son los que están. Tenemos un gran grupo, sabemos que en el fútbol pasan estas cosas, hay lesiones y sanciones, y tenemos que afrontar estos partidos sin él. Es una persona y un futbolista importante para el grupo y para mí, pero hay grandes jugadores detrás que aprietan y con ganas de demostrar que pueden jugar en este equipo".

El jueves el Deportivo se ejercitó en las instalaciones de Montecastillo, un escenario que a Checa le "encanta, me gustaría entrenar más allí, pero nos estamos adaptando a las circunstancias que nos vienen y no siempre se puede. El Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo por dejarnos el campo a los equipos que utilizamos la instalaciones los domingos, pero el jueves no se podía y el presidente hizo una gestión para ir a Montecastillo. En ese sentido, también le tenemos que dar las gracias a él y a la junta por dar al equipo las mejores herramientas para ganar. A nosotros sólo nos queda adaptarnos a lo que nos llegue e intentar sumar los tres puntos cada semana".