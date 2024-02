El Xerez CD pule sus armas en Montecastillo para plantar cara al Cartaya

El Xerez CD ha preparado este jueves en las instalaciones del Hotel Barceló Montecastillo el partido de este domingo (17:00) en el Ciudad de Lepe ante la AD Cartaya, una cita en la que pondrá en juego la primera plaza que recuperó la pasada jornada al imponerse en Chapín al Cabecense (2-0) y el empate a cero en su feudo del Ciudad de Lucena contra el Pozoblanco.

Sobre una auténtica alfombra, los azulinos han realizado una sesión de trabajo intensa, marcada por un partidillo en el que los futbolistas han disfrutado y han pulido sus armas de cara al domingo. El técnico, por su parte, no ha dado pistas sobre el once que presentará ante la escuadra de Manuel Juan Limón. El nazareno no repite alineación casi nunca y en esta oportunidad no lo podrá hacer de forma obligada. El lateral derecho Ramón García está sancionado, pero además sufre una pequeña rotura en el recto. En principio, sólo era un fuerte golpe, pero ha derivado en microrrotura. Junto al defensa vuelve a ser baja el centrocampista Antonio Jesús, que también sufre una pequeña rotura en los isquios. Por contra, Geovanni sí ha trabajado ya con el resto del grupo con total normalidad y está listo para jugar.

El puesto de Ramón lo normal es que lo ocupe Paco Torres y, de este modo, las dudas se centran en el centro del campo y en el ataque. En la sala de máquinas, al entrenador azulino le gusta apostar por Reina, que también perteneció al San Roque y conoce el campo, y Adri Rodríguez, el equipo se va a encontrar con un partido en el que va a necesitar músculo y ambos tienen muchas opciones de encargarse de una parcela que dominan a la perfección.

En la mediapunta y en las bandas llegan las dudas. Charaf, flamante fichaje azulino, puede ser la sorpresa. Irrumpió el domingo con fuerza ante el Cabecense en la segunda mitad, firmó los dos goles del triunfo xerecista y, además, el partido se va a disputar en Lepe, un escenario que conoce a la perfección, ya que militó en las filas del San Roque en las dos temporadas en Segunda RFEF. En este caso, Belizón pasaría a banda en detrimento de Iván Navarro o Perotti o al banquillo.

¿Isma Gil o Santos?

Checa también rota a los porteros. En Ceuta fue titular Santos, que militó en el club caballa la pasada temporada, y con el Cabecense jugó Isma Gil. Contra los onubenses lo normal es que repita el experimentado portero madrileño.

El Xerez CD se va a medir a un rival rocoso en defensa, que sólo ha encajado media docena de dianas como local y con 16 en total es de los menos goleados de la categoría, pero debe hacer valer su potencial ofensivo. De hecho, los azulinos han anotado más de doble de tantos que ha recibido el cuadro cartayero, ya que suma 40 y es el máximo realizador del grupo con cinco más que Utrera y La Palma, 35. En la punta de lanza, debe repetir Diego Domínguez, con lo que Juan Delgado tendría que esperar su oportunidad en el banquillo. Es poco probable que Checa se decante de inicio por dos puntas, pero tampoco es descabellada la opción.

Nuevo desplazamiento masivo

La afición del Deportivo está volcada con su equipo y una jornada más le acompañará. La mayoría de seguidores se desplazarán hasta Lepe en sus vehículos particulares, pero hay un grupo que lo hará en la excursión organizada por el club, que tiene ya un autocar prácticamente completo. Las entradas cuestan diez euros en general adultos, cinco infantil (10-16 años) y los menos de 10 años entrarán gratis al Ciudad de Lepe.

En principio, el Xerez CD espera que casi 200 seguidores acudan a presenciar este partido vital para el equipo, ya que tendría garantizado el liderato una jornada más si lo saca adelante.