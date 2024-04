Las claves de la reacción del Coria, próximo rival del Xerez CD

El Xerez CD pone en juego el domingo (18:00) en el Guadalquivir ante el Coria algo más que tres puntos. Es un partido vital de cara a sus opciones de ascenso directo. Con la clasificación en la mano, el Deportivo debería imponerse. Es el líder con 61 puntos y visita a un rival que se encuentra en puestos de descenso (16º) con 30. Entre ambas escuadras, una diferencia de 29 unidades. Pero en el fútbol la lógica no impera y se dan sorpresas y se dan milagros.

El cuadro de Checa, pese a que frente a La Palma recuperó la senda del triunfo, no está fino y su rival llega tras siete jornadas sin perder, cuatro triunfos y tres empates, y con la flecha hacia arriba. Ha cambiado de forma radical y su evolución es palpable. De hecho, ha sumado en estas siete fechas 15 puntos, los mismos que en el resto de la temporada. ¿Dónde se encuentran las claves de la reacción del cuadro ribereño?

Línea por línea

El dueño de la portería en el último tramo de competición es Antonio Jesús Gómez 'Toni', que le ha arrebatado la titularidad al experimentado Isco Suárez. Ha disputado los últimos diez partidos y en las últimas siete jornadas ha recibido cuatro goles. Sus compañeros ya se han adaptado a él y está cumplido.

El conjunto de David Feito no es de los más técnicos del grupo, pero suple esa carencia a base de trabajo y esfuerzo, se encuentra en un gran momento de forma y, además, está en estado de gracia. Partidos que al inicio de temporada perdía por detalles que se decantaban en su contra ahora los gana porque todo lo tiene a favor, errores arbitrales al margen. En ese sentido, sí que se ha visto perjudicado y de forma clara. Como ejemplo, el gol que le anularon por fuera de juego ante el Ciudad de Lucena en su propio campo.

Los resultados han dado confianza a los jugadores, su dinámica es sobresaliente y su nivel competitivo es de matrícula de honor. Hace apenas dos meses, el equipo estaba hundido en la tabla y casi con sus huesos en División de Honor, pero ahora cree en el objetivo de la salvación y lo tiene más cerca, aunque el camino no es fácil.

Sus centrales no son demasiado rápidos y sufren con balones a la espalda, pero son contundentes y expeditivos. A su lateral derecho Camacho le gusta sumarse al ataque cada vez que puede, mientras que el zurdo Vela apenas lo hace porque juega a pierna cambiada. Es un diestro que juega en la izquierda.

En la medular, el técnico amarillo recupera a Tomás Cantonero, baja la pasada jornada por sanción y le gusta apostar por un doble pivote, que fija bien las marcas. Mientras, en ataque destaca Sebas, peleón, que corre, trabaja y que intenta llegar a todas. Por fuera en la derecha puede aparece Álex Durán y en punta Ufano, que es zurdo. Y en la mediapunta suele aparecer Diego Luis Arana.

Incansables

El Xerez CD no ganará sin bajarse del autobús como se suele decir. Tendrá que ponerse el mono de trabajo y mostrar su mejor versión si quiere hacer daño a un adversario que no para de correr, que no baja los brazos y que no da nunca el partido por perdido. De hecho, en algunos campos ha ido por detrás en el marcador y ha sido capaz de igualar o de remontar o de quedarse cerca el logro. En Chapín ante el Xerez DFC encajó su última derrota, iba perdiendo 3-0 y se colocó 3-2.

El partido de la pasada jornada ante el Córdoba B en la Ciudad Deportiva (0-3) confirma el momento de forma del equipo. Goleó al filial, pero perdonó la manita. Se adelantó a los dos minutos con una falta lateral colgada al área que en una segunda jugada la mandó a la escuadra Álex Durán.

Con 0-2, aguantó el arreón de los blanquiverdes, que incluso estrellaron un balón en el palo, pero en la recta final sentenció. Conocen sus limitaciones y saben explotar sus armas. Y, por último, a balón parado no se complican. Los saques de banda los suelen mandar al área y también todas las faltas en campo contrario, buscando pelear esos balones.