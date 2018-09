David Narváez saca rendimiento a sus minutos y pide paso

David Narváez regresó el pasado verano al Xerez CD tras su paso por el Arcos, entidad a la que se marchó en enero pasado pocos días antes de que se cerrase el mercado de invierno. El mediapunta está llamado a ser uno de los jugadores azulinos importantes en ataque pero mientras que para su equipo el inicio de temporada está resultado bastante positivo no tanto para él.

Con cuatro jornadas disputadas, el xerecista no ha sido titular aún y apenas acumula treinta minutos disputados, 27 de ellos frente al Conil en La Juventud el domingo. Fue el autor del tanto que metió al Deportivo en el partido (1-2) y espera que le sirva como plataforma de lanzamiento. Se siente bien y con muchas ganas de aportar y de sumar a este nuevo proyecto, un proyecto que comparte con su hermano Sergio después de muchas campañas sin jugar juntos. "A los dos nos hacía mucha ilusión volver a jugar juntos en el Xerez CD. Ojalá todo nos vaya bien".

Tenemos un equipo muy competitivo y podemos estar arriba pero hay que trabajar bastante y pelearlo"

A David le está costando entrar en el equipo y no esperaba contar con tan pocos minutos. "Realmente, no es que me esté costando entrar, creo que estoy para jugar y para aportar todo lo que puedo dar. La gente aquí ya me conoce, sabe lo que puedo ofrecer y no me queda otra que trabajar duro. Me parto la cara a diario en los entrenamientos para poder jugar más y entrar en el once titular. Apenas he entrado en los planes del míster en estos partidos pero no voy a bajar los brazos, todo lo contrario. Trabajo más duro si cabe, soy como soy".

Sobre la diana que firmó ante la escuadra de Zafra y que dio vida al XCD cuando lo tenía casi todo perdido, confiesa que "estoy contento y me hacía falta. Salvé un poquito los muebles, nos animamos mucho y el trabajo fue de todos. Estoy para jugar cuando el míster lo crea conveniente. Marqué, que también es lo mío, y a jugar cuando el entrenador lo crea conveniente para aportar al equipo, que es lo que tenemos que hacer todos".

El Xerez CD demostró ante el Conil que garra le sobra. Ahora, ya con la mente puesta en la cita ante el Espeleño del domingo, Narvaéz recuerda que "el partido fue una auténtica locura, sufrimos muchísimo, se le puede aplicar cualquier calificativo. En La Juventud queremos hacernos fuertes pero nos está costando mucho trabajo, el juego no es muy fluido, es lento y los equipos vienen a encerrarse y a buscar las contras. Lo importante es no perder y eso lo conseguimos. No obstante, aún así tenemos claro que hay que sumar de tres en tres si queremos estar arriba y si en casa cedemos, hay que recuperar el terreno fuera".

Bajo su punto de vista, "el equipo es fuerte, la mayoría de los futbolistas somos veteranos, sabemos cómo es la Tercera División y lo que tenemos que hacer. Hay que trabajar duro si queremos estar ahí, no podemos dar concesiones y hay que pelear los noventa minutos".

Con tan solo cuatro jornadas de Liga, resta "muchísimo, la temporada acaba de empezar. Esto es muy largo y hay que pelearlo. Tenemos un equipo muy competitivo, cualquiera puede jugar porque todos los compañeros son buenos, todos están capacitados y todos están para jugar. Hay que ser una piña y mirar hacia adelante. Llevamos cuatro jornadas sin perder y es importante, podemos estar arriba".

De cara al encuentro en Espiel, lo tiene claro: "Hay que intentar mantener la buena línea, no perder, salir a por todas, ir con mentalidad ganadora y regresar con los tres puntos".