Carolina Marín, así es la vida personal de la mejor jugadora de bádminton del mundo

Carolina Marín ha recibido en el día de hoy el mayor de sus triunfos. La jugadora de bádminton ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024. La deportista onubense ve premiada así una magnífica trayectoria deportiva en la que ha conquistado tres mundiales, siete campeonatos de Europa y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2016 celebrados en Río de Janeiro.

La jugadora de bádminton se ha mostrado muy agradecida por el galardón, reconociendo que era uno de sus principales sueños por cumplir en el mundo del deporte. “No sé por dónde empezar, porque no tengo palabras suficientes. Decir que gracias. Gracias al jurado por pensar en mí. Es un sueño. Hace varios años, lo hablaba con mi mamá y miembros de mi equipo. Soñaba. Hoy se ha hecho realidad. Estoy agradecida y muy emocionada”, ha dicho en una comparecencia que ha tenido lugar en el Consejo Superior de Deportes.

La feliz noticia le ha pillado de manera inesperada mientras estaba entrenando. “He recibido la llamada entrenando. He tenido que parar el entrenamiento y me he puesto a llorar. De la emoción no me salían las palabras”, ha comentado.

Carolina Marín tuvo que hacer un enorme sacrificio para triunfar en el bádminton, un deporte casi desconocido que logró poner en el mapa. “Quiero agradecer a mi madre y a mi padre por permitirme venir a Madrid con 14 años a una hija que igual estaba más loca de lo normal. Tras los éxitos de estos años, ya en España se está hablando de bádminton y eso es un gran orgullo”, ha destacado.

Tras la mejor jugadora de bádminton del mundo se encuentra una mujer que ha contado siempre con el apoyo de su familia y de su pareja, Gen Esteban San Millán. Carolina siempre ha optado por llevar su vida personal desde la más absoluta discreción. Solo en contadas ocasiones ha dejado entrever algún detalle en sus redes sociales, como el que realizó en el Día de San Valentín con su novio, con el que comparte su pasión por el deporte. Gen Esteban es un atleta que forma parte del equipo de atletismo de la Real Sociedad. Aunque ninguno de los dos ha hablado en público de su relación, han compartido viajes y momentos en familia que demuestran su complicidad y amor. La deportista, que ha estado focalizada en su carrera deportiva, no tiene hijos.

Marin también suele mostrar su lado más simpático y divertido en TikTok. En la red social cuenta con más de 117.000 seguidores y numesos vídeos en los que podemos verla bailando y compartiendo momentos agradables, tanto con su familia como con su pareja.