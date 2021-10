Fajardo: "El Córdoba es claro favorito, pero en casa jugamos doce contra once"

"El Córdoba es el claro favorito, es líder en Segunda RFEF, es un histórico que debe estar en Segunda A y las bajas no las acusará, pero en el Pedro Garrido vamos a jugar doce contra once con el apoyo de nuestra afición y no renunciamos a nada, el premio es demasiado importante". Así resume Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, el encuentro de cuartos de final de la Copa RFEF que el Deportivo disputa este miércoles ante el conjunto blanquiverde.

La cita se puede catalogar como una de las más importantes de la temporada para los azulinos. El entrenador xerecista recuerda que "por lo que significa sí, pero espero que el mejor partido esté por llegar. El mejor espero y deseo que sea el del ascenso, que también es nuestro objetivo".

El choque ante los cordobeses será "totalmente diferente al del domingo en Utrera. Son conceptos diferentes, terrenos de juego diferetes y un rival de superior categoría. No nos supimos acoplarnos a ese partido, pero ya hemos pasado página, ya no existe y hay que aprender de él".

Bajo su punto de vista, "se verá un buen partido de fútbol porque nos vamos a medir dos equipos a los que nos gusta jugar bien, tratar bien el balón y mirar siempre a la portería contraria. Creo que habrá muchas ocasiones y que será un choque abierto. Tenemos que hacerle un encuentro incómodo a ellos y quitarle el balón lo máximo posible porque es la mejor forma de hacer daño a un rival que es tand ominador. Tendremos que asemejarnos al equipo que jugó en La Condomina y mostrar empaque y seriedad porque eso nos acercará al triunfo".

Lo que sí tiene claro es que "el Córdoba es el claro favorito aunque llegue con bajas, las bajas del Córdoba con el equipazo que tiene... Ellos son favoritos, son líderes en Segunda RFEF, marchan invictos y en esta competición eliminó a un Primera RFEF fuera, la Balona, también se deshizo del Torremolinos y llega después de ganar 2-0 en su campo. Llevan muchos goles a favor y muy pocos en contra y hace unos meses aspiraban a ascender a Segunda A, categoría en la que mercen estar pronto. Todo lo que no sea eso no sería un éxito para ellos".

Es una cita a o todo o nada, con prórroga y penaltis en caso de empate durante los noventa minutos y no da "tregua, no hay margen para relajarse ni confiarse. La recompensa que hay en juego es muy imporante para clubes que nos encontramos en estas categorías, acceder a la Copa del Rey y enfrentarte a un Primera División con todo lo que ello conlleva. Económicante dice mucho y los dos clubes le damos la misma importancia. Ellos, además, si pasan, jugarían las semifinales en casa y seguro que El Arcángel registraría una gran entrada. Llegados a este punto, los dos queremos pasar por todo lo que conlleva".

La goleada del domingo la tienen olvidada y el equipo se encuentra "muy bien, los futbolistas tienen muchas ganas de disputar este encuentro, de sentirse protagonistas. Juanca es el único que se lo va a perder porque no queremos arriesgar".

El papel de la afición para el preparador xerecista será clave: "Cuado jugamos en el Pedro Garrido jugamos doce contra once. Es increíble la ilusión que hay en la afición, nos está acompañando desde el primer día, cada día somos más. Ese jugador número doce lo tenemos en casa con creces, eso dicen los números, nuestro juego y el campo. Es complicado batirnos en casa, pero llega un rival de superior categoría".