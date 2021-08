Emilio Fajardo ve al Xerez CD "preparado para competir"

El Xerez CD ha cerrado su calendario de partidos de pretemporada con su amistoso contra el Atlético Sanluqueño (0-1) el sábado en el Pedro S. Garrido. Emilio Fajardo, técnico azulino, realiza un balance positivo del trabajo de su equipo, asegura que ha evolucionado bastante bien, que ha asimilado sus conceptos y que se encuentra "preparado para competir" el próximo domingo 22 frente al Salerm Puente Genil en los cuartos de final de la Copa de la Real Federación Andaluza de Fútbol en el Manuel Polinario a partir de las 21:00 horas.

Los azulinos han ganado en su etapa de puesta a punto un encuentro, el primero ante la UD Algaida en La Barca por 0-3, han empatado tres, Jerez Industrial (2-2), San Fernando (0-0) y Guadalcacín (1-1), y perdido el del sábado ante el cuadro de Pedro Buenaventura por 0-1.

Los técnicos han repartido los minutos en todos los enfrentamientos y sólo en el último ya realizaron menos cambios, sentando las bases del que puede ser el once base de cara a la competición. Tanto Marc Vito como Satoca han cumplido en la portería y en el plano ofensivo, Óscar Jiménez ha anotado dos de los seis goles del los azulinos, mientras Joselillo, de penalti, Juanito, Palacios y Adri Rodríguez le han puesto su firma a uno.

Fajardo, que fue expulsado ante el Sanluqueño con tarjeta roja directa a los 24 minutos por protestar, no ocultó su satisfacción por el choque realizado y por la pretemporada. "Estoy contento con el partido, no con el resultado porque siempre me gusta ganar. No parecía un encuentro de preparación en ningún momento por la intensidad y el ritmo de juego. Se notaba que los dos equipos estamos cerca del inicio de la competición en todos los aspectos, en los duelos defensivos, los ofensivos, en las tarjetas...".

"Nos hemos dado cuenta -prosigue el alicantino- de que estamos preparados para competir. Fuimos capaces de plantar cara a un rival de Primera RFEF, que se encuentra a sólo una semana del inicio del Liga y que tiene un nivel alto. En algunas fases, hasta fuimos superiores a ellos. Eso nos refuerza y nos permite ser positivos de cara a lo que viene".

Queja "El césped estaba seco y largo. No está en nuestras manos hacer nada, llegamos, pagamos, jugamos y no vamos"

Bajo el punto de vista del técnico xerecista, el Deportivo hizo "muchas cosas bien ante el Sanluqueño. Tuvimos el balón más que ellos y no era fácil porque es un equipo al que es complicado meterle mano tácticamente, tiene las ideas muy claras y le gusta robar y salir. Estuvimos muy bien en las vigilancias y en la circulación, aunque en la primera parte nos faltó generar más ocasiones de gol. En la segunda ya tuvimos más. Fue un partido que había que madurar ante un rival así y, además, volvimos a llegar muy bien a los últimos minutos físicamente, estamos fuertes. Nos quedan siete días para competir y estamos preparados para ello".

Fue expulsado y al Xerez CD le anularon los dos goles. Fajardo no se quiso pronunciar y dejó claro que "de los árbitros no hablo por la experiencia que ya tuve el año pasado. Estamos todos en pretemporada y todos tenemos que mejorar. Le deseo suerte en la liga".

El césped del Pedro Garrido no se encuentra en buen estado y no ayuda. "Jugamos bien al fútbol y tuvimos ocasiones y con un césped mejor, igual podríamos hacer algo más, pero no podemos hacer nada. Nosotros llegamos, pagamos, jugamos y nos vamos. Nos lo hemos encontrado seco y largo, pero no está en nuestras manos".

La semana será diferente y ya está enfocada a la competición oficial, que arranca el domingo ante en el Salerm Puente Genil en la Copa RFAF. Subraya el técnico que "va a ser una eliminatoria complicada, ante un buen rival, pero estamos listos. Sólo nos falta ya pulir algunas cositas para ser lo más competitivos posible, seguir mejorando para intentar pasar la ronda y esperar el inicio de liga contra Los Barrios".