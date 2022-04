Jesús Soto, el debut soñado como titular en el Xerez CD

Jesús Soto se 'colo' el domingo en Chapín en la fiesta de Álex Colorado en el encuentro entre Xerez CD y Salerem Puente Genil (2-0), que sirvió al azulino de despedida. El veterano centrocampista dijo adiós con un gol y la tercera plaza en la clasificación atada. El joven atacante fue la gran sorpresa del once, se estrenó como titular en el Deportivo, fue el autor del segundo tanto de los xerecistas y 'robó' protagonismo al capitán.

En el Alfonso Murube, en el empate a cero ante el frente al filial del club caballa, fue su puesta de largo. Llegó a la entidad azulina de la mano de Ramón Verdú procedente del Don Benito para Afición Xerecista en Segunda Andaluza y está respondiendo a las expectativas que los técnicos depositaron él.

Feliz, el todavía juvenil asegura que "fue el debut que todo jugador sueña ante la afición. No me lo esperaba, nunca lo imaginé. Soy de los que piensan que no hay que dejar de trabajar nunca, no hay que bajar los brazos nuncas y hay que ser constantes. La gente muchas veces te dice que es muy complicado llegar, pero yo no pierdo la fe ni dejo de insistir".

Soto no se esperaba "ir convocado y mucho menos ser titular. Me llevé una alegría enorme y, como he comentado antes, es el fruto de mucho trabajo".

Logró un bonito gol y confiesa que "cuando me llegó el balón, sabía que lo metía, ese tipo de balones muertos en el área me encantan, los suelo cazar. Lo que sentí es complicado de explicar".

Ahora, sueña con tener más oportunidades y a la afición de cara al 'play-off' le pide que "nadie se rinda, como hemos hecho nosotros. Vamos a por todas".