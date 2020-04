Juan Carlos, técnico del Xerez CD, cree que la Federación acierta con su propuesta

Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, se muestra satisfecho con la decisión de la Federación Española de dar por finalizada la Liga en Segunda B y Tercera y consensuar un sistema de ascensos en ambas categorías.

El preparador cordobés argumenta que "para mí ha sido una sorpresa esta medida de la Federación, ya que siempre ha mantenido que la competición tenía que terminar y hacerlo con las mismas normas con las que comenzó. Yo era partidario de dejarla sin efecto porque faltaban aún muchas jornadas por disputarse pero tampoco veo mal el camino que han tomado. Si lo analizas, no perjudicas a nadie porque suprimes los descensos y premias a los mejores de cada grupo".

El entrenador del Xerez CD añade que "en Tercera hay entidades muy importantes que se han gastado mucho dinero, que han realizado un gran esfuerzo para tener a sus equipos en lo más alto y es una forma de recompensarles y de que no pierdan todo lo invertido. Jugar un 'play-off' reducido y a pocos partidos beneficia a todos y los jugadores no se exponen tanto".

También añade que "hay que tener en cuenta que cualquier decisión que tome la Federación no va a agradar a todos pero es que estamos ante una situación excepcional, esto termina por fuerza mayor y no queda otra que acatar las decisiones. Lío seguro que habrá porque el que esté quinto pensará que podría llegar... Insisto en lo que he comentado antes, me parece una buena decisión".

A Juan Carlos, de todos modos, le hubiese gustado "terminar la Liga de otra manera pero al menos hemos alcanzado esta etapa de la temporada con los deberes hechos. Estábamos en un buen momento, recuperando a jugadores lesionados y el grupo estaba con muchas ganas. Tenemos un gran grupo, comprometido, trabajador y muy profesional. Érmos como una familia, los problemas nos han unido. Aquí todos los días había algo".