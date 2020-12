Con dotes de mando como jugador, primero en el Xerez CD y luego por todos los equipos por los que pasó porque es competitivo y lleva el fútbol en la sangre, Juan Pedro Ramos es la mano de derecha de Joaquín Poveda, técnico del Deportivo. Desde el primer momento, el alicantino confió en él, a medida que ha ido avanzando la Liga se han ido compenetrando y están haciendo crecer a un equipo al que han hecho campeón de invierno, algo que no esperaban.

El segundo entrenador azulino se muestra orgulloso de cerrar 2020 como líder invicto, pero tiene los pies en el suelo y asegura que aún no han logrado nada y que toca seguir trabajando.

Apuesta por el ascenso y coloca la base del éxito "en el vestuario. La pasada temporada dije que nunca había visto un vestuario tan sano y este año el que tenemos como mínimo le empata y eso teniendo en cuenta que esta campaña hay jugadores que tienen un recorrido importante en el fútbol profesional".

–¿Qué balance realiza de la primera vuelta?

–Hemos acabado muy contentos con los resultados porque sabemos que la competición es muy dura y cualquier equipo te complica la vida. Viendo los números hay que estar satisfechos, pero también tenemos que ser exigentes. Si seguimos en la misma línea de trabajo, con el grupo que tenemos, debemos aspirar a intentar mejorar esos registros, aunque son difíciles de igualar. Hay que apretar y no conformarse, no podemos vivir de lo que hemos conseguido porque en dos partidos se pierde todo el trabajo de la primera vuelta.

"Las asignaturas pendientes, hacerlo mejor ante rivales que se repliegan y en los campos pequeños"

–¿Esperaban acabar invictos y líderes en solitario?

–No, para nada. El objetivo era pelear por estar arriba, pero la experiencia me dice que en el fútbol una buena plantilla o un buen trabajo por sí solo no te garantiza resultados. De todos modos, desde el principio tuve sensaciones muy positivas y dije que podíamos hacer un buen año. Se han hecho cosas que yo no haría, que no me han gustado, que las hubiese hecho de otra forma, pero mi función dentro del club es la que es y la cumplo. Hay que respetar las decisiones te gusten o no y, a pesar de todo eso, he creído. Puede parecer contradictorio pero no lo es, todos buscamos el mismo fin, lo mejor para el club.

–Los resultados han sido excelentes, ¿y el juego?

–Cuando el equipo juega practica un fútbol de superior categoría y cuando te enfrentas a un equipo que quiere jugar también pues es más fácil. Luego, cuando te mides a equipos que tienen un estilo de juego menos combinativo y más de contragolpe o tienes que hacerlo es campos muy pequeños pues nos ha costado más entre comillas. Es una de las cositas que tenemos que mejorar, es nuestra asignatura pendiente. En partidos de ese tipo tuvimos el control pero igual no generamos tantas ocasiones. En la segunda vuelta, tenemos cinco partidos en casa y hay que apretar y mejorar para superar los números de la primera vuelta.

"La evolución del bloque nace en el vestuario, que es sano, una piña, y quiere sacar al Xerez CD de ahí”

–¿En qué aspecto ha evolucionado más el Xerez CD desde que comenzó la competición?

–El equipo era totalmente nuevo y en el aspecto que más ha crecido ha sido en el del vestuario. Había un cuerpo técnico prácticamente nuevo y un grupo de jugadores nuevo, con pocas renovaciones, y hemos ido formando un grupo humano cada vez más unido. Hubo momentos en los que se dijeron muchas cosas a la cara y eso fue positivo. Hay sinceridad y comunicación, fundamental para que un grupo crezca. Ahora mismo, somos una piña. Es cierto que los resultados han acompañado, pero la predisposición de todos a escuchar, a intentar ir todos en una misma dirección y a entender las circunstancias de cada uno.

–¿...?

–El año pasado ya dije que el vestuario era el más sano que me había encontrado y esta campaña tengo que decir que este por lo menos le empata y teniendo jugadores que han pasado por el fútbol profesional y que, a priori, podrían parece más complicados de conducir. Todos estamos aquí buscando el mismo objetivo, que es sacar al Xerez CD de dónde está y disfrutar de un año bonito después de tantos años pasando las fatigas que hemos pasado.

–¿Cómo se han adaptado los jugadores que han venido de categorías superiores?

–Bien, están todos involucrados y de ahí la evolución a la que me refiero. Todos estamos aprendiendo y el primero Carlos Calvo, que es el jugador con más recorrido en categorías superiores. Está aprendiendo de sus compañeros que vienen de abajo y él es un buen transmisor para ellos. Hablamos de él, pero también hay otros en su misma situación y están respondiendo igual.

"Ramón Verdú es un jugador con experiencia, con unas cualidades técnicas que nos vienen muy bien"

–¿Qué espera del segundo tramo de la competición?

–La segunda vuelta va a ser más complicada que la primera y ya hay que comenzar a mirar también lo que va sucediendo en el otro grupo. Tenemos un punto menos que el Ciudad de Lucena y el sistema de competición es claro, te cuentan los puntos con los que acabes la dos vueltas y hay que sacar la mayor diferencia posible para llegar con cierta ventaja, todo suma. En el otro grupo hay equipos también muy potentes y no dependemos sólo de nosotros, hay que tener en cuenta lo que hagan ellos.

–La última incorporación del equipo es Ramón Verdú, ¿qué les puede aportar?

–Bajo el punto de vista del cuerpo técnico, por muy bien que marchen las cosas, siempre es positivo reforzar el equipo sin perjudicar a nadie. Hay jugadores que tienen más minutos que otros y lo ideal es que salgan futbolistas que no estén contentos por las circunstancias que sean y que les interese salir. Esos huecos son los que hay que cubrir con otros que creemos van a mejorar lo que hay. Ramón es un jugador con experiencia y con unas cualidades técnicas que vienen muy bien al equipo. Es polivalente y es un hombre de vestuario, es de los que hacen piña, tiene personalidad y siempre está de broma.

–Un mensaje para la afición...

–Estamos viviendo una situación peculiar sin público y tenemos la esperanza de que la gente disfrute de las vacaciones con prudencia y que en la segunda vuelta pueda estar en la grada y darnos el empujón que necesitamos. El respaldo está aumentando y merecen disfrutar por todo lo que han sufrido.