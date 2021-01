Lolo Garrido, centrocampista del Xerez CD, es un líder dentro y fuera del campo. Dice lo que siente y piensa lo que dice. Admite que el equipo no realizó un buen partido ante el Cabecense, destaca que lo mejor fue el resultado, cree que el equipo puede hacerlo mejor y entiende que la afición pueda enfadarse porque "el club ha hecho una inversión importante y el objetivo es estar lo más arriba posible".

El azulino confiesa que "nos costó mucho ganar el partido porque ellos se encerraron muy bien y a nosotros nos costó sentirnos importantes dentro del terreno de juego y tener confianza. Creo que si hubiésemos marcado antes, el partido se hubiese abierto. Hicieron un trabajo defensivo muy bueno, pero tuvimos la suerte del líder y marcamos en un rebote".

El primer remate a puerta del Deportivo no llegó hasta el minuto 73 del encuentro y eso dice mucho de los problemas que tuvieron los xerecistas para sumar tres puntos que le permiten seguir manteniendo la distancia con el segundo, ahora el Xerez DFC tras el empate del Ceuta. "Insisto, nos costó porque se defendieron bien, pero el equipo le metió intensidad al partido y puso todo lo que estaba en su mano para abrir la lata pero cuando un rival se encierra tan bien es complicado".

Competitivo al máximo, hubo momentos en los que se desesperó porque "no es que estuviese desesperado o tuviese ansiedad porque no nos estaban saliendo las cosas, pero sí que me sentía incómodo porque no teníamos el control total del partido. Lo mejor fue el resultado, pero confiamos hasta el último momento y ya toca pensar en el próximo partido después de un nuevo parón".

Mensaje "No nos podemos confiar, la igualdad es máxima en el subgrupo y cualquiera le puede ganar a cualquiera"

La afición volvió a Chapín, se volcó con el equipo, pero también mostró su disconformidad por momentos con el juego del equipo. El jerezano resalta que "no oí nada, pero si lo hizo está en su derecho. Es normal, el equipo es líder, sabe que se ha hecho una inversión muy grande en el club y el objetivo es claro, estar lo más arriba posible. El equipo tuvo menos profundidad que otras veces y generó menos juego del que venimos mostrando y es normal que el aficionado nos apriete".

El Deportivo continúa primero de su subgrupo y, bajo el punto de vista del centrocampista azulino, "no nos podemos confiar porque la igualdad es máxima y cualquiera le gana a cualquiera y mucho más en este grupo. Estoy acostumbrado a jugar y ver lo que sucede en otros grupos y no tienen nada que ver. Cuando se paró la Liga estábamos en una dinámica muy positiva, cuando vuelves tienes la incertidumbre esa de saber cómo vas a volver y, gracias a Dios, ganamos. Toca jugar mejor y sentirnos mucho más cómodos en el campo".

Javi Forján y Juanito debutaron en la segunda mitad. Lolo valora positivamente su llegada y la de Ramón Verdú, que no pudo estrenarse por su cambio de licencia. "Los tres compañeros que han llegado aportan calidad y ganas a la plantilla. Ahora, el que se relaje está fuera porque hay competencia. En los entrenamientos se nota, hay muchísima intensidad, tenemos todos muchas ganas. Estamos en la fase decisiva del campeonato y todo el mundo quiere jugar y se quiere sentir importante. Nos va venir bien a todos".