Miguel Ángel Rondán: "La renovación de Checa por el Xerez CD es más que merecida"

El Xerez CD anunció este jueves la renovación de José Carlos Checa, técnico de la primera plantilla, por la trayectoria del equipo desde que arrancó la competición. El Deportivo es líder del Grupo X de Tercera RFEF con 56 puntos, dos más que el segundo, que es el Ciudad de Lucena, y sólo ha perdido tres encuentros desde que arrancó la competición. La noticia ha sido bien acogida por los aficionados, a los que el nazareno se ha ganado tanto por los resultados como por su carácter. Su equipo cayó el domingo en Chapín ante el Pozoblanco, tercer clasificado, por 1-2, pero un borrón no empña su expediente.

Miguel Ángel Rondán, director deportivo azulino, es una de las piedras angulares del nuevo proyecto del club xerecista y cree que la medida ha sido acertada y ha llegado en el momento adecuado. Bajo su punto de vista, "la ampliación de contrato del entrenador es más que merecida y no es fruto de un día ni de dos, llevábamos tratándola con él varias semanas. Perdimos el domingo, pero no tiene nada que ver ese resultado".

Rondán desvela que "todo el mundo sabe que ha tenido y tiene ofertas importantes, pero ha decidido apostar fuerte por el proyecto que hemos iniciado. Está cumpliendo con los objetivos y ya hace unos meses dijo que no a un club de superior categoría. Tuvo la del UCAM, pero también recibió otras. Es una de las cosas que más me gusta de él, tiene las ideas claras y no es de los que te dejan tirado. Lo normal hubiese sido irse a una categoría superior y mucho más si tenemos en cuenta el trabajo que estaba haciendo, pero nos dijo que él terminaba aquí y luego veríamos. Nos comentó eso mucho antes de pensar en renovarle y dice mucho de él".

Al principio de temporada, la contratación del joven técnico generó dudas por su poca experiencia en los banquillos. Ese tema "no era de los que más me preocupaban. No me importaba que no tuviera mucho currículum a nivel de entrenador porque sí que tenía mucha experiencia como futbolista en estas categorías y en otras superiores, las conoce a la perfección. Lo que sí me preocupaba es qué tipo de persona era y cómo podría gestionar el grupo. Después de varias reuniones con él, capté que sería un buen entrenador. Llegó con toda la ilusión del mundo, quiere".

A estas alturas de competición, el equipo es líder y no lograr el ascenso sería un palo. El dar el paso de cerrar la continuidad del técnico ahora "es un riesgo, pero no nos entra en la cabeza. Creo que de veinte partidos así ante el Pozoblanco, perdemos uno. Nuestra confianza en el entrenador es plena pase lo que pase. Su trabajo está siendo muy bueno y no podemos estar pendientes de un resultado".

Y sobre lo que resta de temporada, no ha perdido ni un ápice de optimismo y también tiene las ideas claras. "Tengo confianza plena en mi equipo. Si al tercer clasificado, que acumula más de una docena de partidos sin perder, le superamos en todo menos en el marcador porque el fútbol es así, no tengo dudas. Insisto, encuentros de ese tipo se pierden uno entre veinte, y nos tocó. El fútbol no nos está regalando nada, al contrario. Nos está costando mucho todo. Si en los partidos que restan mostramos el mismo nivel que ante el Pozoblanco, no tendremos problemas para lograr el objetivo".