El Xerez CD renueva a Checa hasta 2025

El Xerez CD mira al presente y también al futuro. Constituido el consejo de administración hace unos días y con el equipo líder del Grupo X de Tercera RFEF, la entidad azulina ha renovado a José Carlos Romero 'Checa' para que siga capitaneando la nave xerecista la próxima temporada. El míster nazareno continuará de esta forma ligado al Deportivo hasta final de campaña y una más, según ha avanzado el club, que ha hecho público el anuncio este miércoles con un simpático vídeo tomado de la película de Clint Eastwood Gran Torino.

El club y el técnico se han dado el sí quiero por una temporada más y la escenografía del anuncio no es baladí, ya que se comunica días después de la derrota del equipo contra el CD Pozoblanco, que puso fin a una racha de 13 jornadas sin perder. Es una forma de dejar constancia de que la confianza en el míster de Dos Hermanas es total por parte de los gestores del club xerecista.

Checa aterrizó en el Xerez CD a principios del pasado mes de junio para liderar un proyecto ambicioso con el único objetivo de lograr el ascenso a Segunda RFEF y abandonar una categoría que al club se le queda pequeña en su intento de reverdecer viejos laureles. El técnico nazareno llegaba con la única experiencia en el banquillo de haber logrado el ascenso a la Primera Andaluza sevillana con el Dos Hermanas 1971 que preside Joaquín Morales, expropietario del Xerez CD, y tras haberse retirado en 2022 en el Villafranco.

Su carta de presentación en junio ya mostraba su ambición y que tenía las ideas muy claras: "Sé que es un riesgo, porque no hablamos de un club cualquiera, pero me siento muy capacitado, tengo mucha ambición y lo único que quiero es salir cada domingo a ganar. Se lo dije al 'Capi', el jugador que quiera venir aquí tiene que tener mínimo la misma ambición que tenga yo, esto no es un equipo cualquiera, sabemos la exigencia que hay y que tenemos un reto bonito y aunque los ascensos no se consiguen en agosto, nuestro único objetivo es el ascenso".

💈🤝🇨🇿"𝐻𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑣𝑒𝑜 𝑎 𝑡𝑢 ℎ𝑖𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑞𝑢𝑖́".#HagamosLoI̵m̵posible pic.twitter.com/pumf5MqHCq — Xerez Club Deportivo (@XerezCD_OFICIAL) March 13, 2024

Tras un inicio dubitativo en la Copa RFAF, donde el Deportivo cayó en semifinales contra el Puente Genil, Checa se ha ido ganando poco a poco al vestuario y la confianza de la afición. En uno de los 'inside' que publica el club cada semana, en el que se relatan las interioridades del vestuario antes y en los descansos de los partidos, el técnico recordaba que "a principios de temporada nadie confiaba en nosotros y decían que no me iba a comer los polvorones".

Nada de eso ocurrió y el Xerez CD es líder del Grupo X de Tercera RFEF, ahora con dos puntos de ventaja sobre el Ciudad de Lucena tras caer en Chapín con el Pozoblanco y la victoria de los aracelitanos ante La Palma. Con el de Dos Hermanas en el banquillo, el Deportivo suma 56 puntos, es el mejor equipo de la categoría a domicilio y el máximo goleador del campeonato con 45 tantos a favor y el segundo menos goleado con 15 encajados.

El técnico azulino estuvo en la terna de posibles candidatos al banquillo del UCAM Murcia tras la destitución de Víctor Cea, aunque rápidamente ratificó su compromiso con el Deportivo.