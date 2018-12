Nene Montero frena por ahora el fichaje del ariete Asier Alonso por el Xerez CD

El fichaje del ariete Asier Alonso por el Xerez CD se frena. Nene Montero, técnico del Deportivo, después de ver entrenar al jugador no está del todo convencido y quiere esperar antes de decidirse a dar el visto bueno.

El malagueño ha explicado tras la sesión de trabajo del equipo en La Granja sobre la posible contratación del burgalés que "no le conozco y hay que esperar. Sólo le he visto entrenar una vez y no me decido tan pronto. Soy muy precavido en estas cosas como para tomar una decisión tan rápida. Sé el tipo de delantero que me gusta y voy buscando eso. Quiero un punta que tenga movilidad, que sepa hacer desmarques diagonales, con remate, que le sepa buscar la espalda a los centrales... Eso tengo que verlo, hasta que no lo vea no voy a dar mi opinión".

Igualmente, apuntó: "El chico acaba de llegar y es normal que esté cansado de un viaje tan largo. En esta sesión de entrenamientos, hemos hecho un partido incompleto, en el que faltaban jugadores por ambos lados y había muchos espacios. He sacado mis propias conclusiones pero más adelante las comunicaré".

Además de Asier Alonso, también trabajó a sus órdenes Samuel Ayala, delantero jerezano procedente del San Fernando B, que la pasada temporada militó en las filas de la Lebrijana. "Es un chaval muy joven, alto, que domina el juego aéreo y no le he visto malos movimientos. Hay que esperar un poco también".

Nene ha entregado una lista de nombres a Vicente Vargas, director deportivo azulino, pero, por el momento, no ha llegado ninguno. "He dado nombres al club de otros jugadores. El miércoles por la noche esperábamos a uno para el entrenamiento con el que estaba todo arreglado pero finalmente no ha podido llegar. No sé qué habrá pasado porque no se ha podido concretar, yo no he hablado con él. Era un buen futbolista, que nos hubiese venido bastante bien".

Para la cita del domingo, tiene asumido que "no creo que lleguen más jugadores. Ya tengo puesta la vacuna y me está haciendo efecto. No iremos como a Guadalcacín pero sí que tendremos varias bajas".