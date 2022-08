Paco Peña extrae conclusiones positivas del partido del Xerez CD en El Puerto

El Xerez CD se adjudicó la 46 edición del Trofeo Ciudad de El Puerto tras vencer en el José del Cuvillo al Racing Club Portuense por un gol a tres en un choque en el que los xerecistas fueron de menos a más, acabando con un equipo que, a priori, presentaba jugadores de los llamados a ser titulares, aunque Paco Peña advertía tras el encuentro que "hay futbolistas de la primera parte" que serán titulares.

El técnico azulino explicaba después del partido que lo que menos le había gustado de su equipo era "la falta de intensidad" en alguna fase de la primera mitad, y por contra lo que más le agradó fue que el ritmo se incrementó en la reanudación y, sobre todo, tras la entrada al campo de futbolistas como Urri, José Parada, Iván Navarro, Luna y Lobo.

No obstante, el Racing Portuense tuteó en varias fases a un Xerez CD que, tras la pausa de hidratación y un futbolista menos por la lesión del canterano Pablo, se durmió. "Hubo un punto de inflexión que fue cuando nos quedamos cinco minutos con un jugador menos porque Pablo tuvo que salir y Jesús Parada, que iba a entrar, no había tenido tiempo de calentar y prefería estar con 10 unos minutos a correr el riesgo de que Jesús se lesionara. Ahí ellos se vienen arriba, han cogido confianza y terminan el primer tiempo con el gran gol que meten. La segunda parte ha sido competida también, pero con los cambios creo que el partido ha ido a un ritmo muy superior al de la primera parte".

"Hay jugadores de la primera parte que van a ser titulares y hay jugadores que han entrado al final que a lo mejor no lo son"

El equipo, en suma, no mostró la misma imagen que contra el Marbella o el día del Recre, aunque el técnico le encuentra fácil explicación. "He jugado al fútbol y por mucho que quieras la motivación que aporta un enfrentamiento con un equipo no te la da otro. Intentamos que sea lo más parecido posible aunque es casi imposible. Aún así, creo que hemos respondido bien".

El comentario general tras el partido era que el equipo que acabó el choque a priori parece el cercano al titular aunque el técnico apuntaba que quien piense eso se equivoca: "Lo he comentado con ellos porque yo he estado en esa situación y sé lo que se puede pensar. Hay jugadores de la primera parte que van a ser titulares, no sé si el primer partido pero lo serán, y hay jugadores que han entrado al final que a lo mejor no lo son. Queda bastante para el inicio de liga, quedan muchos partidos de pretemporada y sinceramente aún yo no me he propuesto trabajar con un equipo titular, es más siempre trabajo con todos igual".