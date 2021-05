José Antonio Ruz 'Pato', extremo del Xerez CD, se perdió la cita en Puente Genil, que fue su casa durante dos temporadas, por una lesión muscular ante el San Roque. Ya la ha dejado atrás y, como todos sus compañeros, cuenta los días para la importante cita del domingo. Asegura que "será distinta a la de allí" y resalta: "Si estamos al cien por cien, podemos ganar, hay que hacerlo sí o sí".

–¿Cómo se encuentra de su lesión muscular?

–Bastante bien. La semana pasada ya empecé a trabajar con el grupo, aunque tenía algunas molestias, pero ya me encuentro mucho mejor, no tengo problemas. Ya es decisión del míster el contar conmigo o no.

–¿Ha superado la plantilla el duro revés encajado en el Manuel Polinario?

–Todos los pasamos muy mal y hemos pasado página, pero no olvidamos lo que pasó para aprender de los errores. No pude jugar por la lesión y la primera parte la vi en la grada sentado, pero la segunda la seguí de pie pegado a la valla y con ganas de saltar al campo. Me comían los nervios. Fue un mal trago, no quiero ni acordarme.

–El fútbol les da una segunda oportunidad, el domingo otra vez el Salerm Puente Genil pero en casa...

–Espero que ese partido sea totalmente diferente al de allí. Lo imagino más parecido al que le ganamos por 3-1 aquí en La Juventud, aunque hay que tener mucho cuidado porque ellos llegarán con las pilas cargadas y con la moral reforzada después de pasar la eliminatoria con el Pozoblanco. Su estado de confianza es alto y eso es muy importante. De todos modos, nosotros también tenemos amor propio y orgullo, nos duele esto, nos quitaron el ascenso directo y ahora nos toca a nosotros ganar, es un grado de motivación más.

–¿Qué es lo que más teme de ese nuevo enfrentamiento ante los pontanos?

–Me preocupa que no seamos nosotros mismos, como no lo fuimos en Puente Genil. El equipo no fue nuestro equipo, estuvimos desaparecidos, no fuimos el Xerez CD que estamos acostumbrados a ver ni el que todos nosotros queremos que sea. Si estamos al cien por cien, hay pocos rivales que nos puedan ganar porque tenemos un equipazo. Allí no nos salió nada de nada y no hay que tomarlo como referencia.

–En este caso, el empate les vale para pasar a la final...

–El empate nos vale, pero no pensamos en eso. Hay que tener en cuenta que si hay empate también habría prórroga y tendríamos que sufrir más y el desgaste anímico sería importante. Hay que salir a ganar y hacerlo sí o sí. No valen confianzas porque un partido se te complica en cualquier momento.

–La afición terminó muy enfadad con el equipo en Puente Genil después del esfuerzo realizado para viajar, ¿qué espera de ella el domingo?

–Aunque terminó fastidiada, les duele más el equipo y el escudo y no va a fallar, estará con nosotros como lo ha estado a lo largo de la temporada. El campo nos lo vamos a encontrar a tope como siempre, irá a muerte con su equipo. Será un plus.