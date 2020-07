Pipaón: "Cuando oí el nombre del Xerez CD tuve claro dónde quería jugar"

Fernando Pipaón ha sido presentado como nuevo jugador del Xerez CD. El joven central de 19 años, firmado la pasada semana, se ha mostrado optimista, está encantado con la oportunidad que le brinda el Deportivo y promete "trabajo, hacer piña y ser competitivo y muy intenso" cada que vez que salte al terreno de juego.

En la Bodega Dios Baco y muy arropado, Pipaón ha admitido que "vengo a un club histórico, que creo que me brinda una buena oportunidad de crecer en mi carrera futbolística. Al haber en el equipo gente experta y con muchos conocimientos, me van a ayudar y me van a dar experiencia, que es lo que necesita un chico joven para crecer".

El salto a Tercera División no le asusta y espera ser útil a Juan Carlos Gómez. "Con mi último equipo logramos el ascenso a División de Honor juvenil, que es una liga competitiva, y creo que cualquiera que juegue en ella puede dar el salto a Tercera, que es una categoría en la que hay que ponerse las pilas. Aportaré todo lo que pueda y, poco a poco, intentaré hacerme un sitio en el Xerez CD".

Se posición natural es la de central derecho o izquierdo pero "he jugado en varias posiciones y me adapto también al lateral y al centro del campo como medio defensivo. Soy muy competitivo, muy dado al equipo, de hacer piña y me considero muy intenso", afirma convencido e ilusionado ante su nuevo reto.

Tanto Paquete Higuera como Kiko Joya, las dos personas que le han recomendado al club, le han hablado del Xerez CD y lo considera "un histórico que a todo el mundo le entra por el oído. Cuando oyes el nombre dices vaya pedazo de club. Desde ese momento supe que no podía elegir otro club, sabía que quería jugar aquí. Creo que voy a estar muy a gusto y que el proyecto va a salir bastante bien".

Juan Pedro le avala

Juan Pedro compagina las funciones de director deportivo y de segundo entrenador y detalló sobre el jugador que "no le conocíamos pero nos llegó el ofrecimiento a través de representantes. Luego, recabamos información sobre él, nos gustó y el acuerdo fue rápido en cuanto nos reunimos".

El jerezano le cataloga como "un futbolista que no es de la zona y que se sale del perfil que estamos buscando pero cumple con todos los requisitos deportivos. Es un central que ha tenido oportunidades en filiales como el del Numancia y el Éibar y ha cumplido. Ha apostado por venir a un club como el nuestro, en un grupo más fuerte, buscando su proyección para dar un salto en su carrera. Es un futbolista polivalente, puede jugar de defensa central, de lateral y hasta de pivote defensivo. Además, tiene buen manejo de balón, que es importante para el estilo de juego que queremos imponer, y domina el juego aéreo".

Igualmente, Juan Pedro resalta que "es contundente, competitivo y con personalidad, que es lo que a mí personalmente me gusta de los jugadores. Hay futbolistas con muchas cualidades pero no tienen personalidad y no explotan esas cualidades. Él tiene personalidad y carácter que le permiten competir al máximo y que le han permitido en los equipos que ha estado incluso llegar a ser capitán en poco tiempo".

'El Pirata' estima que "Fernando es muy joven y esperemos que se cumpla su sueño, que es que el Xerez CD sea el club que le dé un impulso importante a su carrera. Estamos encantados con que haya gente de fuera de Jerez que todavía quiera venir, que confíe en nosotros y que crea en este proyecto. Nos hace más fuertes y que el grupo confíe en el trabajo que estamos haciendo desde hace dos o tres meses".