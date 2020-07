Habrá derbi entre Xerez DFC y Xerez CD con el nuevo formato de Liga

La Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ya tiene fecha para su Asamblea General Extraordinaria, en la que se establecerán las bases para la temporada 20/21 tanto en Tercera como en División de Honor. El día fijado por Pablo Lozano es el próximo 22 de agosto.

En esa importante cita, a la que acudirán representantes de todos los clubes, la Andaluza propondrá a los asambleistas una competición dividida en dos subgrupos, cada uno con once equipos, establecidos bajo el sistema 'cremallera', es decir, en función de la clasificación obtenida la temporada pasada, según publica el portal digital 'Muchodeporte'.

De todos modos, tampoco está aún descartado componer los grupos por proximidad geográfica, una opción que agrada mucho más a los dirigentes de los diferentes clubes por el ahorro que les supondría en lo que a los desplazamientos se refiere.

Salvo sorpresa, el criterio que se aplicará tanto en Tercera División como en División de Honor será el 'efecto cremallera', ya que es difícil establecer los límites entre provincias. Con la clasificación en la mano, los grupos quedarían así:

Grupo A: Ciudad de Lucena, Utrera, Sevilla C, Salerm Puente Genil, Coria, Conil, Gerena, Los Barrios, Pozoblanco, Écija Balompié y Cabecense.

Grupo B: Xerez Deportivo FC, AD Ceuta, Antoniano, CD Rota, San Roque de Lepe, Balompédica Lebrijana, Arcos, Xerez CD, Córdoba B y los recién ascendidos Castilleja y La Palma.

Con estos grupos, Xerez DFC y Xerez CD volverían a verse las caras en un nuevo derbi en la primera fase de la competición regular. Para determinar la segunda se seguirían criterios clasificatorios y se cruzarían los primeros clasificados de cada subgrupo.

Otro tema a tener en presente es la participación o no finalmente del Écija en la Liga del próximo curso. Lo normal es que no lo haga y no logre reunir el dinero que el verano pasado no pudo lograr. En el caso de que no compitiera, no ascendería ningún otro club de División de Honor y cada jornada en el Grupo A, que arranca el 27 de septiembre, descansaría un equipo, igual que ya sucedió el curso pasado.