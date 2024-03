El Xerez CD respira: la lesión de rodilla de Charaf no es grave

Charaf respira tranquilo y también el Xerez CD. Las pruebas a las que ha sido sometido el hispano-marroquí desvelan que no sufre ningún tipo de lesión grave en su rodilla derecha. El azulino se lesionó en la última jugada del amistoso que el Deportivo disputó el miércoles 28 Día de Andalucía ante el Jerez Industrial (1-3) en el Pedro Garrido, no pudo entrar en la lista de convocados para jugar en Utrera y sus sensaciones no eran positivas.

Los diferentes exámenes a los que ha sido sometido han desvelado que no tiene dañada la articulación. El Deportivo ha confirmado el alcance de la lesión del jugador en un comunicado, en el que explica: "Tras someter al futbolista a las pertinentes pruebas médicas, no se aprecia que los cambios inflamatorios y tendinosis en su rodilla sean consecuencia de desgarros ni roturas. Los plazos de regreso a los entrenamientos serán marcados por los servicios médicos en función de su evolución durante los próximos días". De este modo, se descartan los temores de problemas más serios. Por las molestias y los síntomas que el mediapunta xerecista tenía se temía una posible rotura de menisco.

Checa, con esta buena noticia, no pierde a un jugador llamado a ser importante en el tramo de liga trascendental que el equipo afronta durante este mes de marzo, en el que intentará consolidar su liderato en solitario y conservar o aumentar si es posible la distancia de cinco puntos que le ha metido al Ciudad de Lucena (56 puntos por 51). Ya superado al Utrera, pero este domingo (18:00) recibe al Pozoblanco, que es tercero y no pierde desde noviembre, luego visita el Manuel Polinario para medirse al Salerm Puente Genil y, por último, regresa a Chapín para enfrentarse al Bollullos.

El entrenador nazareno estará pendiente este miércoles en la vuelta al trabajo en La Granja tras los dos días libres que concedió al plantel después del triunfo en San Juan Bosco, de Ramón García y Antonio Jesús. Los dos azulinos entrenaron la pasada semana ya con normalidad junto al resto del grupo, pero el técnico optó por no incluirles en la lista de convocados como media preventiva. De cara a la cita contra el equipo de Cobos lo normal es que cuente ya tanto con el lateral derecho como el centrocampista sanluqueño.