El Xerez CD necesita un triunfo para hundir al San Roque en la tabla

El Xerez CD pretende pisar fuerte este domingo (17:00) en el Ciudad de Lepe ante el San Roque. Los azulinos, con la moral reforzada tras empatar frente al líder Salerm Puente Genil en La Granja y su plantel reforzado con las incorporaciones de Manu Lebrón, Cristian Tejero, Kevin Balongo y Lusimi, apuestan por romper las estadísticas y aumentar su ventaja sobre un rival directo en la lucha por la permanencia.

El Deportivo se ha enfrentado al cuadro aurinegro en cuatro ocasiones, tres en Tercera y una en Segunda B, sólo ha sumado un punto y ahora quiere los tres para dejar a los onubenses a siete. Supondría dar un salto importante en la clasificación y encarar el futuro con más optimismo y menos agobios. Un revés les complicaría nuevamente.

Juan Carlos Gómez tiene altas y bajas importantes para este desplazamiento. Se quedan en tierra por sanción Ezequiel y Fran Sabaté y por lesión, Juanma Aguilar y Yeray Morales. Por contra, han entrado en la lista tres de los cuatro fichajes y dos apuntan al once titular. Luismi aún no tiene ficha porque no ha llegado a la Andaluza su documentación procedente de Gibraltar.

Novedades Los recién fichados Lebrón y Kevin apuntan al once titular y Cristian Tejero también está en la lista

Sin dos de sus jugadores fijos, el entrenador cordobés tendrá que variar tanto la defensa como el centro del campo. Para cubrir la vacante que deja Ezequiel en el lateral izquierdo, lo normal es que debute Manu Lebrón, mientras que Kevin puede salir pegado a la derecha. Edu Brenes también tiene opciones de regresar al ataque junto a Borja.

El San Roque, también con altas y bajas durante los últimos días, está con la soga al cuello y no puede permitirse un nuevo revés ante un rival directo. La principal novedad de los aurinegros para esta 'final' será la presencia en el centro de la zaga de Siles, fichado esta misma semana. Si es de la partida junto a Lucas Correa, se podría repetir la pareja de centrales con la que el equipo logró la salvación el pasado curso.

Con la baja definitiva y ya conocida de Javi Mérida, el resto de novedades en el once estarían en el regreso de Azael al lateral izquierdo tras recuperarse de su lesión, la presencia de Becken en el derecho y en la posible entrada de Miguelito en posiciones de ataque.

Alineaciones probables

San Roque: Robador, Becken, Lucas Correa, Siles, Azael, David López, Miguel Reina, Fernandito o Miguelito, Camacho, Abeledo y Toscanini.

Xerez CD: Miguel Guerrero, Gonzalo, Dani Jurado, Álex Revuelta, Manu Lebrón, Israel, Ramón Verdú, Kevin, Edu Brenes, Ricky y Borja.

Árbitro: Viñolo Payán (Sevilla).

Campo: Ciudad de Lepe (17:00).