Checa: "No hemos estado del todo bien"

No acabó del todo contento Checa con el partido del Xerez CD ante el Cabecense. El técnico azulino valoró la victoria, la vuelta al liderato y el gran debut de Charaf, autor de los dos goles, pero resaltó que tras el 1-0 su equipo perdió el control del juego, una faceta en la que aunque "no me voy disgustado, sí es algo que tenemos que mejorar".

-Victoria y de nuevo liderato.

-Es un poco anecdótico, lo importante era volver a ganar otra vez y hacer bueno el punto de Ceuta y así ha sido. Teníamos claro que no iba a ser un partido fácil porque enfrente teníamos a un buen equipo, todos los equipos que vienen aquí se extramotivan, se han replegado atrás y nos ha costado encontrar espacios, pero el equipo ha trabajado bastante bien, hemos tenido ocasiones en las dos partes. Quizá a raíz del gol hemos tenido cierto desorden, no nos han hecho daño, pero sí es verdad que no hemos estado del todo bien. En los últimos 10 minutos hemos sido de nuevo el Xerez que queríamos, llegando por un lado y otro, creando superioridades y el resultado podría haber sido un poco más amplio si estamos más acertados en esos últimos metros.

-¿La clave ha estado en tener paciencia ante un equipo que desde muy pronto ha comenzado a perder tiempo?

-Eso es el respeto que se han ganado estos jugadores, que vengan aquí los equipos y te hagan eso. Hay que valorarlo. Cada equipo viene a hacer su partido, es normal, han hecho un buen partido, buscando un punto y a intentar cogernos a la contra o un balón parado y es cierto que hemos tenido que tener paciencia, intentar llevarlos por dentro, por fuera, intentar crear espacios donde había pocos porque se replegaban todos detrás del balón. Nos ha costado abrir la lata, pero una vez abierta nos ha faltado control y esos últimos metros para haberles hecho más daño y me voy no disgustado, pero sí con ganas de mejorar eso, porque creo que se puede mejorar y que nos puede venir bien para partidos venideros.

-¿Sorprendido por el debut de Charaf? Hacerlo con dos goles no es nada común.

-Me quedo con el equipo. Ha metido los goles Charaf pero para mí también es importante cómo se la da Juan (Delgado) de cara y sólo ha tenido que disparar. Está claro que viene para ser un jugador importante, es un futbolista de otra categoría, pero el Xerez tiene jugadores de bastante nivel y él se tiene que poner al nivel de los compañeros.

-...

-Él entiende qué necesita el equipo y sabe lo que pienso porque así se lo dije cuando llegó. Es un chaval estupendo, ya lo iréis conociendo, es un futbolista de equipo y al final lo que queremos aquí es que el equipo siga creciendo y que estos jugadores vengan a sumar. Es una suerte que estos jugadores se decidan a venir al Xerez y para nosotros es un lujo. Lo vamos a aprovechar al máximo porque es un futbolista de otro nivel, pero me quedo con el trabajo del grupo, con la dejada de Juan, que hemos defendido bien, el trabajo de Adri... Tengo que destacar otras cosas por el valor del grupo.

-Dice que liderato anecdótico, pero ¿mejor eso a estar esperando que otros pinchen?

-Sabemos que esto va por semanas, que todos nos vamos a dejar puntos. La semana pasada nos tocó a nosotros, ésta a ellos. Para mí es anecdótico porque estamos trabajando bien, haciendo cosas que al principio no éramos capaces de hacer, estamos mejoramos en muchas facetas del juego, pero todavía podemos mejorar mucho más y el trabajo nos pondrá al final donde merecemos, que es en el ascenso.