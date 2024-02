Checa advierte: "Cualquier rival te pinta la cara y el Cabecense puede ser uno de ellos"

Confianzas las mínimas. José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, no se fía un pelo del Cabecense, por mucho que los sevillanos pasen por ser uno de los peores equipos a domicilio de la categoría. El preparador nazareno espera de sus jugadores que den lo mejor de sí mismos para reencontrarse con la victorias tras el empate en Ceuta y espera que el Ciudad de Lucena pinche en algún momento, aunque se centra en su equipo.

-Tras el empate en Ceuta y perder el liderato, ¿cómo afronta el equipo el partido del domingo contra el Cabecense?

-Da igual el rival, nosotros siempre vamos con el mismo pensamiento, de semana en semana y sobre todo con el único objetivo de ganar y ésta no va a ser diferente. Tenemos enfrente a un buen rival, que tiene un entrenador increíble, ya lo dije en la primera vuelta, un técnico estupendo que le saca muchísimo rendimiento a sus futbolistas. Vamos a tener que hacer un muy buen partido si queremos ganar, si no sufriremos.

-Rival poco goleador, de los que menos ha puntuado a domicilio. ¿Partido trampa?

-Empataron en Espiel, fueron capaces de empatar en Ceuta en un campo muy complicado, así que tenemos que estar avisados porque son capaces de sacar buenos resultados en campos difíciles y, como ya he dicho otras veces, contra nosotros los rivales se extramotivan porque ven el estadio, la afición... y son partidos especiales para ellos.

-¿Le preocupa que el equipo pueda entender que el partido y el rival puede ser fácil?

-No me preocupa. Sé que mi equipo sabe lo que se está jugando, sabe la responsabilidad que tenemos cada uno, que enfrente vamos a tener un gran rival y aquí cualquiera te puede pintar la cara y el Cabecense puede ser uno de ellos. Estamos preparados para lo que nos encontremos, estamos trabajando muy bien y creo que llevamos la mejor semana de entrenamiento desde que estamos aquí y espero que así se vea este domingo en el campo. Todos quieren estar y al final el que tiene que tomar la decisión soy yo y eso es lo bueno de este grupo, todo el mundo quiere estar y ayudar a los compañeros.

-El Ciudad de Lucena no falló y ahora es el líder. ¿Hay más presión tras perder la primera plaza y ver que el Lucena no termina de fallar?

-No, estamos tranquilos. El objetivo se cumple en mayo y tenemos que seguir nuestra línea de trabajo y nuestro camino. Sabemos que va a ser muy complicado porque es una categoría muy difícil, pero vamos por el buen camino y tenemos que confiar y creer en lo que estamos haciendo y sobre todo con el apoyo de la afición hay que sacar los tres puntos.

-¿Tiene la sensación de que el ascenso directo se va a poner muy caro?

-Está claro que va a estar muy caro el ascenso directo porque todos quieren ascender y los equipos de arriba fallan poco, pero se restarán puntos porque la categoría es difícil. Todos los equipos a estas alturas se están jugando cosas y cada vez cuesta más sacar los puntos. Nosotros estamos deseando que llegue el domingo para sacar otros tres.

-En caso de no lograr el ascenso directo se podría dar una eliminatoria Xerez CD-Xerez DFC. De hecho, de acabar la temporada así ese sería uno de los enfrentamientos. ¿Es un duelo que no querría ver ni en pinturs?

-Me da igual, lo que me importa es donde estemos nosotros y lo que seamos capaces de hacer nosotros. Aquí se vive el día a día porque pensar semana a semana es mucho tiempo. No sabemos lo que va a pasar la semana que viene y lo que sí tengo claro es que mañana hay que volver a venir a entrenar para preparar lo mejor posible el partido del domingo. Lo que pase después se verá, pero nosotros tenemos un objetivo que es claro y lo que hagan los demás me importa poco, me interesa mi equipo y como ellos quieren y creen vamos a estar muy cerca del objetivo, que todos sabéis es el ascenso.

-¿Cree que tras el empate en Ceuta, por cómo se dio, se haya podido entender como un batacazo?

-No me da la sensación de que sea un batacazo, sí de que somos un equipo exigente, que quiere ganar en todos los campos y el equipo está enfadado cuando empatamos, eso significa que estos jugadores son ganadores y lo están demostrando semana a semana. Llevábamos cinco partidos seguidos ganando y eso es muy difícil y sobre todo el calendario, de los seis partidos cuatro fuera, dice mucho de estos jugadores y también hay que valorar que enfrente teníamos un buen rival, para mí el mejor que se ha enfrentado a nosotros. Sacamos un punto, que es importante, pero me fui enfadado porque a mí lo que me gusta es ganar y cuando empatamos me voy enfadado.

-El otro día nos pusimos por delante en el marcador y no supimos ir a por el segundo o no supe hacerle entender al equipo lo que merecía el partido, es más fallo mío que de los jugadores. También tengo que corregir eso, en mi mente siempre está ir a ganar el partido y quizá el otro día en la segunda parte no se lo hice ver así al equipo. Creo que nos faltó hacerles sufrir en su campo, pero enfrente teníamos un rival fuerte, los tres últimos partidos han sido contra filiales, gente joven y con piernas, fue más mérito del contrario quitarnos la pelota y hacernos sufrir que demérito nuestro.

-La pasada semana Charaf viajó con el equipo pero se quedaba fuera de la lista. ¿Está para jugar ya, cómo lo ve físicamente?

-Es un futbolista de otra categoría que tenemos la suerte de que haya apostado por nosotros, tenía bastantes ofertas de superior categoría y sabe que al equipo que viene está haciendo una muy buena temporada y que no lo va a tener fácil. Se lo he hecho ver a él, va a ser importante pero tiene que trabajar y ponerse al mismo nivel que sus compañeros y esperar su momento porque al equipo que ha llegado, al igual que le pasó a Paco Torres, tiene una buena dinámica y yo valoro eso. No va a venir gente en diciembre a quitarle el puesto a compañeros que llevan sufriendo conmigo desde el principio y no digo que no vaya a jugar, por supuesto que va a jugar y Charaf va a ser muy importante para nosotros, pero todavía le queda y esperamos que sea más pronto que tarde, pero sobre todo que el equipo vaya bien, que es lo que quiere Charaf y lo que queremos todos.